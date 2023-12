Путин ще праща войски към Финландия: Имахме сърдечни отношения преди да ги замъкнат в НАТО

"Те взеха и завлякоха Финландия в НАТО. Имахме ли някакви спорове? Всички спорове, включително тези от териториален характер, бяха решени отдавна в средата на XX век. Отношенията бяха най-добри и сърдечни", смята Путин.

Сега обаче ще има проблеми, уверява той. "Сега ще има проблеми, защото ние там ще създадем Ленинградски военен окръг и ще съсредоточим определени военни части. За какво им беше нужно това? Глупост някаква", каза Путин.

Vladimir Putin says he's surprised that "Finland was dragged into NATO" as they had the most "heartfelt, warmest relationship". He genuinely doesn't see the reason. "Nonsense", he says. pic.twitter.com/SUhNTSV0Xf