Жега на фронта в Украйна: Зеленски каза кое е най-голямото разочарование (ВИДЕО)

"Разочарован. Защото това е загуба на време, загуба на хора. Това е най-голямото ми разочарование", каза той. И добави, че ненавременната доставка на оръжия води до удължаване на войната, до повече жертви – цивилни и военни. Украинският министър на отбраната Рустем Умеров вече каза, че 50% от обещаното западно оръжие е закъсняло като доставки за Украйна.

В същото време Володимир Зеленски благодари на партньорите си за помощта, като отбеляза, че е много важно тя да пристигне навреме, защото "войната е технологична". "Наистина чакаме някакво оръжие, някакъв вид бронирана техника и когато пристигне, хората вече се бият с дронове. Чакаме много дълго време за оръжия с голям обсег и когато пристигнат, хората вече се бият с други средства, други ракети. Друг вид война. Затова ми се струва, че няма време за губене", подчерта Зеленски: Зеленски: 4 бригади не участваха в контранастъплението заради липса на оръжие

"И колкото повече руснаци има в окупираните територии, толкова повече нашите деца са отведени някъде, някъде в Русия. И колкото по-дълго продължава войната, толкова повече някои страни започват да се колебаят. Сега е времето", каза Зеленски: Зеленски намекна за предателство с контраофанзивата и говори какво очаква от 2024 г.

Показателно е, че в Русия втората годишнина от старта на войната не беше дискутирана по най-големите телевизии. Каналът "Русия-1" и НТВ, коят се държи от "Газпром", не казаха нищо, а по "Първи канал" имаше единствено споменаване и никакви допълнителни детайли как вървят нещата, което е подсказка, че Кремъл не иска да привлича допълнително внимание към темата след като за 2 години не успя да се справи в задача, която определи като "специална военна операция" – това изрично е отбелязано в дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на бойните действия се повишава – отчетени са 95 бойни сблъсъка по целия фронт, което на дневна база е с десетина повече. Основните горещи точки си остават направлението "Маринка" (Новомихайловка, Григоровка, Ореховка, Победа и Красногоровка), както и Авдеевка. В първото направление украинците съобщават за цели 40 отблъснати руски пехотни атаки за цялото денонощие, а във второто – за 25, по линията Степово – Бердичи – Ласточкино – Северно – Невелско, тоест в полукръг на запад от Авдеевка в рамките на между 5 до 15 километра дистанция.

Предвид огромната интензивност в направлението "Маринка" обаче, ситуацията не се променя значително – за пореден ден това казва в обзора си Семьон Пегов, награждаван от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин руски военен блогър и пропагандист. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, също не е отбелязва в обзора си напредък, но пише в оптимистичен тон как имало много повредена украинска тежка военна техника. Каналът обаче признава, че украинците прехвърлят подкрепления към Новомихайловка от Угледар – именно за този град близо до Запорожка област е толкова важно да няма пробив през направлението "Маринка": Русия вече гледа и атакува масирано в нов участък на фронта в Украйна (ВИДЕО)

За Авдеевка, Пегов повтаря, че украинците държат позиции в западните покрайнини на Ласточкино и са направили контраатака. Говорителят на Таврийското направление на украинската армия Дмитро Лиховий коментира, че украинските сили са в западните покрайнини на Ласточкино и са заели предварително подготвени укрепени позиции там. "Рибар" недоволства, че всъщност на юг от Авдеевка руснаците не са установили контрол – специално за Северно, на 5-6 километра запад-югозапад. Специално за Авдеевка, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил и в украинския генщаб, направи нов анализ. Той заключва, че Авдеевка е била загубена заради огромното числено и ресурсно превъзходство на руската армия в това направление – между 60 000 и 82 000 руски войници с 450-460 танка, 1300 – 1500 бойни бронирани машини, 1200 ракетни установки и около 300 системи за залпов огън. "За да възстанови загубите, противникът успя да създаде определен резерв от оръжия и военна техника в това направление - до 100 танка, до 220-230 бойни бронирани машини, 60 ракетни установки и 25-30 системи за залпов огън", пише Машовец. Освен това – руско въздушно превъзходство, със 182 военни самолета и 147 хеликоптера, от които 60-70 за подкрепа на наземни щурмови операции.

Други фактори, според анализа на Машовец – достатъчно резерв на гориво, боеприпаси и храна за руснаците и бързото му докарване до активната фронтова линия заради удобни транспортни връзки; теренът при Авдеевка също се оказа достатъчно добър, без естествени препятствия за тежка бронирана техника, което позволи по-резултатни маневри.

A Russian tank, including its rag, on fire in the Avdiivka direction.

(КАРТА) При Бахмут вече е ясно, че руснаците са успели да влязат в източните покрайнини на Ивановско. „Рибар“ даже твърди, че са стигнали до централната част – геолокализирани видеокадри за потвърждение все още няма. Селцето е на около 5-6 километра запад-югозапад от самия Бахмут и е важно с оглед очистване на южния фланг на фронта при града, за да има подготовка на руснаците да продължат към Часов Яр: Пак разстреляни предали се украински войници: Нов случай на руско зверство (ВИДЕО, 18+)

(КАРТА) За западната част на Запорожието обаче, където беше основната ос на третата украинска контраофанзива през лятото, има интересни новини. Семьон Пегов пише следното: "Заслужава да се отбележи активната защита на украинските въоръжени сили. Те умишлено позволяват на руските щурмови групи да настъпят, а след това ги хващат в клещи". Пример какво се случи на една такава група има в този обзор: Обещания за Украйна, Русия напредва: 1 украинец се бие с 10 руснаци (ВИДЕО). Нов пример с ВИДЕО (18+) как руска щурмова група с бронетранспортьор удря мина и бива заличена с бомбардировка с гранати вече циркулира в социалните мрежи. В Кринки, на източния бряг на река Днепър (30 километра североизточно от Херсон и 2 километра източно от самата река), ситуацията също не се променя - украинците поддържат позиции там.

Warriors. Just four Ukrainians stopped a Russian assault supported by BTR-82 IFV's in the Robotyne direction. Unable to advance and getting hit after being discovered, Russians ran off.

Ukrainian Marines of the 88th Batallion of the 35th Marine Brigade captured a group of Russians in Krynky.



According to Russian Defense Minister Shoigu, Krynky is completely under Russian control.

Тази нощ имаше пореден руски обстрел по цели в Украйна – в Днепропетровска и Харковска област. Общо са изстреляни 14 дрона клас "Шахед", 3 управляеми авиационни ракети Х-59, 2 зенитни ракети С-300, 1 балистична ракета „Искандер-М“ и 1 противорадарна ракета Х-31 – това пишат в официалната прессводка украинските ВВС. Дроновете са изстреляни от Курска област, а ракетите – от Крим (Искандер), Запорожка област (Х-31), и Белгородска област (С-300). Свалени са 9 дрона, както и всичките ракети Х-59, като информацията е, че ракетите са свалени в Днепропетровска област. "Рибар" обаче казва, че имало ударен "паркинг" на бомбардировачи Су-24М на летището в Константиновка, както и контролна кула на летище "Вознесенск" в Николаевска област, което временно парализира работата му.

Despite shooting these down. Some missiles/drones did find their way to intended targets.

Според справката на украинския генщаб, от 7:10 часа сутринта на 26 февруари в Черно море има само един руски военен кораб и той не е носител на ракети "Калибър".