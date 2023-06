Путин рисува Спондж Боб и говори за жаби: Какво се случва с руския президент (ВИДЕО)

По време на обиколката му на изложението, което имаше за цел да представи продукти на перспективни руски компании, на Путин бе предложено да скицира нещо на една от интерактивните дъски. Това, което Господарят на Кремъл изобрази обаче, предизвика доста въпроси в социалните мрежи, а някои медии дори потърсиха мнението на психолози, които да дешифрират образа и скриващата се зад него психологична нагласа и състояние на руския лидер.

Въпреки че според почти всички руски медии Путин е нарисувал усмихнато лице, повечето потребители в социалните мрежи не бяха на това мнение и коментираха почти единодушно, че Путин е нарисувал... Спондж Боб Квадратни гащи, известния анимационен герой от едноименния американски сериал. Преценете сами:

Are there psychiatrists among our readers? What does the picture of the crazy old man mean? pic.twitter.com/SEq3Cy5EwO