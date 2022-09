Путин си анексира земи от Украйна, но директна заплаха за ядрено оръжие не се чу

В цялата реч на Путин нямаше директно предупреждение и изрично подчертаване, че за тази "защита" ще бъде използвано ядрено оръжие.

"СССР вече го няма и миналото не може да се върне. Ние не се стремим към това. Но много хора се смятат за част от Русия и няма нищо по-силно от решимостта на тези хора да се върнат в истинското си отечество", каза руският държавен глава.

"Искам да ме чуят киевските власти и реалните им господари на Запад – тези хора стават наши граждани завинаги. Призоваваме киевският режим да прекрати незабавно военните действия и да се върне към масата за преговори. Ние сме готови за това", добави още той. По думите му изборът на Херсон, Луганск, Донецк и Запорожие е направен и Русия няма да го предаде. "Към това свободно волеизявление трябва да се отнесем с уважение. Великата освободителна мисия на Русия е именно в това", заяви Путин.

Той говори и как след разпада на СССР Запада непрекъснато търси начин да раздроби руската държава и да я унищожи. Не им дава покой, че в света има такава велика държава с такива ресурси, чийто народ иска да живее свободно, каза Путин, добавяйки: "Те искат да ни видят като колония, не искат равноправно сътрудничество, а грабеж." И за пореден път обеща, че Русия ще защити своите ценности.

Боря се, за да не хрумне на никого, че може да зачеркне Русия, руския народ, руския език и руската култура. Нашите ценности са човеколюбие и състрадание, каза още Путин.

Днес Путин се срещна и с марионетките на Кремъл в четирите украински области – лидерите на сепаратистките Донецка и Луганска народни републики (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник, и определените от Москва ръководители на Херсонска и Запорожка области Владимир Салдо и Евгений Балицки. Вечерта е предвиден голям концерт-митинг.

On Red Square in Moscow, preparations are underway for a rally-concert on September 30 in support of the results of the referenda on the entry of the DPR, LPR, Zaporozhye and Kherson regions into the Russian Federation. pic.twitter.com/CUeW7tarEM