Ще бъде ли използвана новата руска ракета "Орешник" за обстрел по "центрове за вземане на решения" в Киев - разбирай президентството, Върховната рада (украинския парламент), сгради на парламента и украински държавни институции (официалната версия на все още ръководещия Руската федерация Владимир Путин е, че това е ракета със среден обсег, високоточна и способна да носи няколко бойни глави, включително ядрени)? Отговор даде лично руският диктатор, издирван от Трибунала в Хага за систематично отвличане на деца.

"Да кажа така - имаше шега от съветско време, за прогнозата за времето - като я казват, заявяват: "Всичко е възможно", обяви Путин. Колко високоточна е новата му ракета, припомнете си: САТЕЛИТНИ СНИМКИ: Новата ракета на Путин не е уцелила обявената от него цел

The sick old man answered a question about whether the so-called "decision-making centers" in Kyiv, whether military or political, could be targets for Oreshnik. https://t.co/YHeYivtTGZ pic.twitter.com/CUF27r7WjI