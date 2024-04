Путин загадъчно: Терористичните атаки са оръжие с две остриета (ВИДЕО)

Още: Пепелта на "Крокус Сити Хол": Връзките с Путин и Тръмп, за които много не се говори

"Терористичните атаки са оръжие и това е оръжие, което се използва срещу Русия, това е очевидно още днес. Трябва да осъзнаем, че то е с две остриета", заяви издирваният от съда в Хага диктатор, явно като послание към "Ислямска държава".

"Поръчките за престъпления за пари не са рядкост. В тази среда няма надеждни агенти. Те правят всичко за пари", каза още Путин.

"Terrorist attacks are a weapon - and this is a weapon that is used against Russia, it is obvious today already - we must realize that it is double-edged. The orders of crimes for money are not rare. There are no reliable agents in…