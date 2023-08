Пълно затваряне на границата с Беларус от четири европейски държави: Има конкретни условия (ВИДЕО)

Под критичен инцидент Камински изглежда разбира и събитие, свързано с ЧВК Вагнер.

Какво обаче се счита за критичен инцидент - литовският вътрешен министър Агне Билотайте обясни. "На първо място въоръжен инцидент на границата на една от държавите. Инцидентът трябва да представлява сериозна заплаха за националната сигурност. Другият критерий е масов пробив на мигранти през границата на една от държавите", каза тя. И добави, че ще предложи на литовското правителство да затвори 2 от общо 4-те ГКПП на страната с Беларус, за да може да се концетрира повече охрана на двата, които ще работят.

Ще бъде създадена работна група, която да следи постоянно ситуацията в граничните райони, уточни Камински.

И четирите държави отбелязват ръст на мигранти от Беларус, главно от африкански и близкоизточен произход. Политиците и в четирите държави, особено управляващите, нееднократно публично са казвали, че това е организиран опит за дестабилизация от страна на Беларус под шапката на Руската федерация.

Polish border guards publish a video of an attempt by a migrant to break through the Polish-Belarusian border.



The man was detained. pic.twitter.com/woLvKVKDoy