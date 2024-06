Пълномащабна криза за Украйна на фронта: Украински анализ за ключово направление

(КАРТА) Според Машовец, в това направление Новоалександровка е де факто в руски ръце (официално такова съобщение дори от руснаците още няма). Селото се намира северозападно от Очеретино и де факто е най-северната точка на боеве в моментната линия на битки в Покровското направление. Новоалександровка е на ключово място - от нея руската армия може да тръгне на север, към град Константиновка и да излезе в тил на Часов Яр, а при успех вече ще може да се мисли за овладяване на дъгата Краматорск - Славянск предвид и руския натиск откъм Лиман и Северск: Руска лятна офанзива 2024: Вариант Славянск - Краматорск

Какво е положението - Машовец казва, че изглежда "все още не е възможно да се спре руското настъпление в посока Очеретино - Воздвиженка, както и на юг (в района на Уманско, в посока Яснобродовка и по линиите Новопокровско - Новоселовка и към село Сокол, които се отнасят към Очеретино и Новоалександровка)". Той добавя, че постепенно руснаците овладяват и райони, важни за фланговото им подсигуряване - такъв е случаят с напредъка към Сокол, което подсигурява напредналите руски части към Новоалександровка.

Руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов косвено подкрепя Машовец в дневния си обзор – според него, руснаците са близо до Карловка (най-южната точка на боеве в Покровското направление), в покрайнините на Яснобродовка, а при Сокол и Новоалександровка Пегов твърди, че има руски тактически успехи, без засега да има геолокализирани видеокадри, които да подкрепят думите му. Популярният украински телеграм канал Deep State също посочва, че руската армия е напреднала при Новопокровско.

