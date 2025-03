Първи инцидент: Кола се вряза в протеста в Белград, има ранени (ВИДЕА)

Автомобил се вряза в гъста тълпа протестиращи по време на големия протест, обявен за днес в сръбската столица, който вече започна, тъй като многобройното шествие от различни краища на страната достигна улиците на Белград. На кадри се вижда как колата преминава през тълпата, влачейки на предния си капак паникьосана млада жена. Съобщава се, че 50-годишният шофьор е задържан и при задържането е оказал съпротива. По първоначални данни трима души са пострадали. Изданието Blic информира, че са ранени две жени и мъж, които са в добро общо състояние.

