Първи сигнал за "унижени севернокорейци" в Курск, HIMARS пак удари руснаците (ОБЗОР - ВИДЕО)

За два много успешни украински удара с ракетна система за залпов огън HIMARS съобщава телеграм каналът "Шпионско досие". Каналът редовно изнася информация главно за руски военни неуспехи и впоследствие тя често се потвърждава от независими източници.

Първият случай - на 30 октомври е нанесен удар по едно от подразделенията на 104-ти десантен полк от 76-та десантна дивизия на военновъздушните сили на Руската федерация (в/п 32515, Псковска област), в района на Скадовск, Херсонска област. Ударът е нанесен с две ракети. Убити са 11 руски войници, ранени са още 14.

Вторият случай - на 1 ноември, около 05:00 ч. в района на Моспино, Донецка област, е поразена руска ракетна установка С-300/400. Моспино, Донецка област. Ударът е нанесен с 6 балистични ракети ATACMS, 3 от които са свалени. Убити са двама от обслужващите установката руски военни, ранени са още 12, а информацията какви са щетите се изяснява, добавя "Шпионско досие".

Курска област - първи сигнали за убити севернокорейци

За Курска област - също нищо ново под слънцето като промяна на ситуацията. Говорителят на украинското командване "Север" Вадим Миснюк коментира, че руснаците са струпали много сили и техника в Курска област, но продължават като цяло да разчитат на известната и в Украйна тяхна тактика - предимно пехотни атаки, тип пушечно месо, заради които търпят много жертви.

"В Курското направление противникът до известна степен намали активността си - вероятно защото прегрупира силите си, тъй като няколко батальона от 155-та бригада на руската морска пехота бяха попълнени до положение, каквото следва да е по устав. Севернокорейците постепенно също навлизат, вече видях кадри как техни групи биват унижавани (от руснаците), все още не може да става дума каква е подготовката на тези части", твърди и Станислав Осман. По думите му, най-активни са боевете при село Зелен път, т.е. районът на Любимовка - Зелен път - Новоивановка, в Кореневска община. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, потвърждава тази преценка, с уточнение, че в района украинците атакуват, но неуспешно. Каналът добавя, че в Суджанска община вече има руска атака с бронетранспортьор в района на село Погребки, което подсказвало, че в гористата местност при река Малая Локня руснаците са подсилили позициите си - има видеокадри от тази атака. Според ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обаче и украинците имат успехи в тази гориста местност, където явно боевете са сериозни: Южна Корея изчаква изборите в САЩ, преди да вземе решение за доставка на смъртоносни оръжия за Украйна

(Mirrored) footage of a russian BTR firing into the woods in Progrebki, Kursk



51.381595, 35.227425@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/mFPoRQAuRw — PJ "giK" (@giK1893) November 2, 2024

В Телеграм вече усилено се споделя и видео, заснето уж от севернокорейски войник, който говори за ежедневието в руската армия. По-задълбочен анализ обаче подсказва, че това не е севернокореец - първо, кой севернокорейски войник ще има смартфон, за да прави клипчета и второ, говорещият във видеото приказва на мандарин - един от двата най-разпространени диалекта на китайския език (другият е кантон): Операция "Курск" е част от "лукавия план на Русия": Руска пропагандистка си изпроси уволнението

❗️EXCLUSIVE:



Video allegedly showing North Korean military officer in the Russian army has emerged online.



In our analysis, we look closer: who is this person really, and what was he doing near the front line? pic.twitter.com/kTbcGiwBJK — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2024

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Нищо кой знае какво не се е променило на фронта в Украйна и в Курска област. Дойде ред на ден на по-голяма руска активност - 173 бойни сблъсъка в Украйна (без Курска област), като това е увеличение на дневна база от 28 руски пехотни атаки. През последната седмица тенденцията е един ден атаките да са около 170, на следващия - около 140-145. Руснаците са хвърлили и 114 управляеми авиационни бомби (КАБ), намалява обаче още повече броят на изстреляните руски артилерийски снаряди - 3000: Украйна губи: Западен информационен натиск точно преди изборите в САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)

След падането на Селидово (Покровско направление), най-горещото направление стана Кураховското - там за денонощието на 2 ноември е имало 51 отбити руски пехотни атаки. За сравнение, атаките в Покровското направление са двойно по-малко - 23. Във Времеевското направление, което е спомагателно за Кураховското от юг, е имало 12 руски пехотни атаки. 14 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление, 13 - в Купянското, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Soldiers of the 10th Separate Mountain Assault Brigade successfully repelled a mechanized assault on their positions. Russians deployed 22 units of heavy equipment: 7 tanks, 13 BMPs, and 2 MT-LBs. Of these, Ukrainian forces have already destroyed 6 tanks and 9 BMPs. pic.twitter.com/69PQiD1LLX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2024

Украинският телеграм канал "Офицер+" подчертава, че съвсем скоро ще започне същинската битка за Курахово - засега руснаците стигат до подстъпите към града, като опитват да наситят това пространство с дронове, за да може руската пехота да достигне и да се укрепи на позиции, от които да започне същинската атака на Курахово. Руското военно министерство вече обяви официално село Кураховка, директно източно от Курахово, за превзето. В районите на Антоновка и Катериновка, от юг на Курахово, донякъде ситуацията е стабилизирана от украинската армия, добавя украинският военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар". Катериновка е на 2/3 руско владение, руските части се укрепиха на позиции в източните покрайнини на Антоновка, от юг (Времеевското направление) основната руска задача сега е да се прочисти района между Новоукраинка и Богоявленка, които са под руски контрол (малко над 15 километра южно от Курахово) - това е прочитът на "Рибар" за ситуацията. "Офицер+" пише и нещо много важно: "Реално сега има голямо хленчене и се всява паника от хора, 9 от 10 от които не само не влияят на ситуацията, но изобщо не участват във военните действия. Истинските войници ще ви потвърдят, че сегашната ситуация не е сравнима с бъркотията, която беше през 2022 г., защото тогава нямаше нищо като оръжия и оборудване, но имаше много ентусиазъм, сега всичко е обратното".

За Купянското направление руското военно министерство обяви, че руската армия е превзела Першотравнене, което усложнява украинската логистика при река Оскол и защитата на Петропавловка (7 километра източно от Купянск), която е ключова точка за бъдеща директна атака срещу Купянск.

Руската пропаганда се лее безспир

Поредна серия от пропаганда, с извори бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който е настоящ зам.-главен секретар на Руския съвет за сигурност, както и руският външен министър Сергей Лавров. Медведев обяви, че нямало да има война в Украйна ("специална военна операция"), ако западните държави и най-вече САЩ бяха сключили договори за сигурност с Руската федерация - но Западът, най-вече САЩ, искал да постави на колене всички и това "някой ден" щяло да доведе до рухването му: Вечният живот според патриарх Кирил: Да умреш за Путин

Deputy Chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev blamed the West for everything happening in Ukraine.



"If Western countries, and above all the United States, had the flexibility and intelligence to conclude security treaties with Russia, there would have been no… pic.twitter.com/t7GInYsVdR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2024

Лавров пак повтори руската доктрина за Украйна - защита на рускоезичното население в Украйна, неутрален статут на Украйна и задължителна руска санитарна зона на украинска територия. Колкото повече украинските власти се бавят да се съгласят, толкова по-малко територии да управляват им остават, подчерта той: Украйна губи: Западен информационен натиск точно преди изборите в САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)