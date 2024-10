Първият кораб с мигранти пристигна в Албания (ВИДЕО)

Кораб на италианския флот с първите 16 мигранти, които ще бъдат обработени в нови управлявани от Италия центрове в Албания, пристигна в пристанището Шенджин рано в сряда, съобщи италианската агенция ANSA.

Албанските центрове са резултат от споразумение между италианския премиер Джорджиа Мелони и албанския премиер Еди Рама.

В края на 2023 г. правителството на Мелони подписа споразумение с Тирана, предвиждащо създаването на два центъра в Албания, от които мигрантите могат да подават молби за убежище. Това петгодишно споразумение, което се очаква да струва на Италия 160 млн. евро годишно, се отнася за възрастни мъже, заловени от италианските военноморски сили или бреговата охрана в тяхната зона за търсене и спасяване в международни води. ОЩЕ: Мелони: Споразумението с Албания за мигрантите е смело и трябва да бъде последвано от други държави

