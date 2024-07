Радикален ислямски свещеник със собствена армия се опитва да купи шотландски остров: Ето защо

Живеещият в Лондон радикален шиитски проповедник Шейх Ясер ал-Хабиб и неговите последователи водят преговори за покупката на шотландския остров Торса. Ако придобият острова, тяхната цел ще бъде да го превърнат в тренировъчна военна база и да създадат там ислямска държава, живееща според законите на шариата.

Островът с площ от 271 акра се предлага за продан от компанията Savills, като началната цена е за над 1 500 000 британски лири, съобщи Daily Mail. На острова има една ферма, но той няма постоянни жители от над 50 години.

Ал-Хабиб е собственик на шиитския телевизионен канал Fadak Shii Islam, както и основател на Съюза на служителите на Махди - организация, която управлява мрежа от тренировъчни лагери за бойци и която през 2022 г. атакува различни чуждестранни посолства на религиозна основа, включително това на Азербайджан и на Саудитска Арабия. Всичко това той управлява от своя "глобален щаб", разположен в живописното село Фулмър в Южен Бъкингамшир.

Телевизионният му канал също е бил многократно разследван за разпалване на религиозна омраза във Великобритания и в арабския свят между шиити и сунити.

Ал-Хабиб получи убежище в Обединеното кралство преди две десетилетия, след като прекара близо три месеца в затвора в родния си Кувейт заради обида на сунитската вяра.

The Daily Mail съобщава, че Ал-Хабиб призовава последователите си в специално видео да направят дарения, за да съберат 3,5 милиона британски лири - така мюсюлманите "от цял ​​свят" щели да получат визи, за да живеят в новата си "родина" докато очакват появата на своя месия Махди.

Собственикът на острова е заявил, че няма да го продаде на шиитски радикал със собствена армия. Местните жители от околните острови също протестират. Въпреки това островът все още се продава.

Франция арестува сирийски ислямист, вкаран в страната като студент по еразъм

Sheikh Yasser al-Habib, 45 claimed asylum from Kuwait in Britain 20 years ago. He repays us by wanting to set a Sharia Law island at isle of Torsa, in the west coast of Scotland.



He runs military camps & plans to build his own school, hospital & mosque.



He should be deported.… pic.twitter.com/iwmNqaANxU