Рафинерия на "Лукойл" във Волгоград е в пламъци, украинската армия се хвали с "далекобойни подаръци" (ВИДЕО)

Около 4 часа сутринта на 15 януари се е подпалила петролната рафинерия на „Лукойл“ в Красноармейския район на руския град Волгоград. Местни жители пишат в социалните мрежи, че са чули експлозия. Службите за спешна помощ в града потвърдиха за пожара в съоръжението, добавя местният портал v1.ru. Те твърдят, че той е следствие на "вътрешни причини", а не на "външни влияния".

Още: Американски санкции в действие: "Лукойл" смени главния изпълнителен директор

„В рафинерията са се запалили блок №18 и два топлообменника“, коментират експерти. „Към момента всичко е потушено, няма жертви или пострадали в резултат на инцидента, точните причини за пожара се установяват, но вече е известно, че пожарът е резултат от аварийна ситуация, която по никакъв начин не е свързана с външни влияния“, твърди руският източник, позовавайки се на службите за спешна помощ.

Още: Крупни поражения в стратегически руски обекти. Руският отговор - ракетна атака в Украйна (СНИМКИ и ВИДЕО)*

На официалния сайт на регионалното министерство на извънредните ситуации или в социалните мрежи няма информация за пожара.

Руското военно министерство не съобщава за атака с дронове във Волгоградска област. Твърди, че през изминалата нощ са били прехванати и унищожени три безпилотни апарата - два над територията на Белгородска област и един над Тамбовска област. Това означаава, че украинските атаки срещу ключови обекти в Русия са продължили и през изминалата нощ, макар и в доста по-малък мащаб след вчерашната масирана кампания в 12 руски области.

Още: Украинските дронове не подминаха и руска петролна рафинерия в Саратов (ВИДЕО)

Междувременно Telegram каналът "Офицер+", който се поддържа от украински лейтенант с позивна "Алекс", загатна, че армията е получила нова порция далекобойни западни оръжия. "Изобщо, ако се съди по някои организационни моменти в армията, напоследък ни натъпкват със западни далекобойни подаръци, така че предстоящите нощи за "подарите" ще бъдат много горещи. Мисля, че това скоро ще стане нещо нормално", пише той.

Още: "Грижим се руските пожарникари да не са безработни": Втори украински удар по стратегическа руска база с горива за седмица (ВИДЕО)

Дестилерия в Тулска област е била повредена в резултат на вчерашното нападение на дрон в региона, научи опозиционният Telegram канал ASTRA. Припомняме, че там бяха атакувани Алексинският химически завод, заводът за чугун "Тулачермет" и Алексинската топлоелектрическа централа: Важен завод за руската армия, ТЕЦ и голям производител на чугун станаха мишени на Украйна (ВИДЕО).

През нощта на 13 срещу 14 януари дрон е поразил един от цеховете на завода за производство на алкохол "Абсолют" в село Лужковски в Тулска област, установи каналът. Покривът и прозорците на цеха са повредени, няма пострадали.

Още: Украйна атакува с дронове района на един от най-големите авиозаводи в Русия (ВИДЕО)

Днес на територията на цяла Украйна зазвучаха сирени за въздушна тревога. В 08:17 ч. в канала на Военновъздушните сили на страната в Telegram се появи съобщение, че опасността от ракетно нападение е отменена във всички региони, с изключение на Запорожка област.

Заради поредната руска ракетна атака Полша вдигна авиацията си.

Poland raised its aviation due to massive Russian attack on Ukraine this morning



This morning, Russia launched a massive attack on Ukraine. The occupiers' missiles were recorded in many regions - in particular, in Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Kherson, Lviv, Ivano-Frankivsk,… pic.twitter.com/pcqQiGWKKA