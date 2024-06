Ракета удари пететажна сграда в Луганск: Има жертви и ранени, тече разчистване (ВИДЕО)

Текат спасителни работи в ударена пететажна сграда. Според руската официална информация, под отлкомките може да има още двама души. На място работи тежка техника, която премахва някои структури на сградата, за да не се срине:

The death toll in the strike on a five-story building in Luhansk has risen to four people, the number of injured - up to 46



Rescuers continue to work at the site of the impact. The Russian Emergencies Ministry said that two more people could be under the rubble. In order to… pic.twitter.com/LerCAmABUl