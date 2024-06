Украйна порази подстанция в Краснодарския край, ATACMS удариха Луганск (ВИДЕО)

Тази нощ, 6 срещу 7 юни, пет безпилотни летателни апарата са поразили територията на електрическа подстанция в село Бели на Темрюкския район, която е част от така наречения „енергиен мост към Крим“.

Трансформаторът е бил повреден и е избухнал малък пожар, съобщават източници на ASTRA. Няма пострадали.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта над Краснодарския край са били неутрализирани 6 дрона - нямаше обаче информация за щети от руска страна.

Подстанцията в село Бели е била атакувана още през нощта на 30 срещу 31 май. Тогава е била повредена, но е продължила да работи.

Тази нощ украинците нанесоха удар и в самия Крим: Украйна е повредила две радарни станции в Крим: Първи данни от атаката с дронове.

Руските сили също обстрелваха Украйна за поредно денонощие: Руска атака с дронове и ракети: Щети в Киевска област, основна цел изглежда е важно летище в Украйна.

В резултат на удар на украинските въоръжени сили с дрон по автомобил в село Новопетровка в Белгородска област е загинала жена, а мъж е получил множество рани от шрапнели и фрактури на краката, заяви днес губернаторът Вячеслав Гладков.

"Около 11:00 ч. силите за противовъздушна отбрана регистрираха ракетно нападение от Украйна. При подхода към Ростовска област бяха унищожени 3 ракети. Последствията на земята се изясняват", обявиха пък местните власти в региона на Ростов.

По-рано руското военно министерство съобщи, че дежурните системи за противовъздушна отбрана унищожили и прехванали 11 дрона над Кримския полуостров, 8 - над Азовско море, 6 - над територията на Краснодарския край, 2 - над територията на Белгородска област, един - над територията на Ростовска област.

Междувременно се появиха кадри, които показват обстрел по окупирания Луганск - вероятно с далекобойни ракети ATACMS.

A fire is visible in the Ostraya mogila neighbourhood in occupied Luhansk. pic.twitter.com/6DXgQgLcqL