Ракетите ще говорят: Зеленски обяви кога Украйна иска да приключи с войната (ОБЗОР - ВИДЕО)

Една от ключовите точки в плана ни за победа е възможността да нанасяме далекобойни удари срещу Путинова Русия. Вече много се говори за разрешението да ползваме без ограничения ракети ATACMS и Storm Shadow/SCALP. Ударите не се извършват с думи, не се обявяват като реклама – ракетите говорят сами "ще кажат". Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след като стана ясно, че Запада най-после се реши да позволи на Украйна да ползва предоставеното ѝ оръжие без ограничения – след като издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин включи на помощ към армията си и хиляди севернокорейски войници.

Украинският президент подчерта: Ще отговорим. Трябва да устоим на натиска, за да приключим тази война догодина.

Зеленски ясно заяви какво направи Путин като отговор "за тези, които искат да постигнат нещо с него с телефонни разговори и прегръдки", визирайки германския канцлер Олаф Шолц и телефонния му разговор с руския диктатор на 15 ноември. Путин отговори с масирана атака с ракети и дронове по критичната енергийна инфраструктура на Украйна, подчерта украинският президент: "Кинжали и Калибри са неговата (на Путин) дипломация" - Още: "Кинжал"-и към Киев, щети и на запад: Масирана ракетна атака разтърси Украйна (ВИДЕО и СНИМКИ)

Reported footage of a Ukrainian Air Force F-16 Fighting Falcon returning to its airbase this morning after engaging Russia's massive missile attack.



Ukrainian F-16s reportedly downed 10 Russian-launched air targets earlier today. pic.twitter.com/Z1FHMvJR5V — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 18, 2024

Зенітник Повітряного командування "Схід" збиває російську крилату ракету з переносного ракетного комплексу pic.twitter.com/XLfpMeMnS3 — Мисливець за зорями (@small10space) November 17, 2024

Зеленски каза и нещо друго интересно – 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след масираната руска атака и бързо това се променя към връщане на електричеството за тях (не и в Одеса, където 15 часа нямаше ток), което е много по-малко от предишни такива атаки на Русия. Причината – добрата работа на ПВО, като украинският президент изтъкна работата на ПВО системите "Пейтриът" (Patriot) и изтребители F-16. Интересното е, че украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, писа накратко в профилите си в социалните мрежи, че F-16 не са имали голяма роля в отбиването на атаката: 7 от 8 свалени ракети "Кинжал" и 1 "Циркон": Статистиката за поредната руска ракетна атака срещу Украйна (ВИДЕО)

Междувременно, в руския ефир един от най-силните путински пропагандисти Владимир Соловьов опитва да осмива идващия на власт в края на януари догодина като президент на САЩ Доналд Тръмп. Може да каже: "Владимир, вземи всичко до Лисабон. А ние да питаме – а Великобритания? И Великобритания също", заговори Соловьов като явно безвкусна шега. Може и Аляска, добавиха той и един от гостите му, но в сериозен тон всъщност беше коментирано, че не знаят какво Тръмп може да предложи на Путинова Русия:

Russian propagandists are mocking Trump, saying the only thing he has to offer is to allow Russia to take not only Europe and the UK but also Alaska "and a bit of California." pic.twitter.com/Se2I9cChpr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известният командир на бригадата "Азов" Денис Прокопенко се включи към критиките по адрес на украинския генщаб – за планирането и разполагането на военни части, конкретно подсигуряването и укрепването на позиции. Той дава за пример какво правят руснаците: "Врагът организира управление на ниво дивизии, корпуси и армии, което улеснява процеса на планиране и разполагане на войски" и изброява предимствата на такъв подход – ще има командване, което носи отговорност пряко за подготовката и състоянието на съответните военни части, ще се опрости процеса на управление и няма да е нужно висши командващи като генерали да се занимават с оперативни задачи, като ще могат да се съсредоточат върху стратегическо планиране: Украинската отбрана се срива: За неефективността на Генщаба говорят висши украински офицери

Друг интересен поглед – на създателя на популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" Михаил Звинчук, бивш говорител на руското военно министерство. Според него, през зимата руското военно командване ще се стреми да пренесе боевете в Украйна основно в градски и по-гъсто населени агломерации и ще избягва операции в големи открити пространства, за да се пази повече бронираната техника. Торецк, Покровск и Курахово са примерите, които Звинчук даде. Той наблегна и на друго – руснаците ще се опитат да подобрят възможностите си по отношение на дроновете. А по отношение на евентуален край на войната, бившият говорител на руското военно министерство повтори визията на Путин – пълно предаване на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област на Русия плюс "отблокиране" на пътя от Одеса до Приднестровието и руски достъп до делтата на река Дунав. Такъв руски достъп ще позволи подготовка на бъдеща руска военна операция срещу Молдова, смята ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Тръстът напомня, че НАТО изгражда най-голямата си база въобще до Констанца, в югоизточна Румъния, на по-малко от 100 километра до делтата на Дунав:

Има повишаване на интензивността на боевете в Украйна за денонощието на 17 ноември, но не е до най-високите нива, виждани във войната. Общо са станали 149 бойни сблъсъка, което с 16 повече на дневна база. Руснаците са използвали и 132 авиационни бомби и са изстреляли над 4700 снаряда, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления – Кураховското, с 42 отбити руски пехотни атаки, и Покровското – с 32. Още 8 руски пехотни атаки е имало във Времеевското направление, което е южно на Кураховското – по линията Трудово – Новодаровка – Ривнопол – Роздоловка, с натиск към Велика Новоселка. 10 руски пехотни атаки са станали в Купянското направление, още 6 – в Лиманското.

(КАРТА). По украински данни, украинските части от юг на Курахово, при линията Дално – Трудово, постепенно се изтеглят. Освен това, руснаците опитват с всички сили да превземат Сонцевка и така да затворят горната част, от север, на клещите за Курахово – хвърлят пехота, засега безуспешно, коментира украинският телеграм канал "Офицер+", поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. В дневния обзор на ISW има оценка на база геолокализирани кадри, че Нова Илинка е превзета от руснаците т.е. техният бавен напредък покрай Кураховския язовир от север на Курахово продължава:

За Покровското направление "Рибар" пише, че руснаците имали плацдарм в Юриевка и атакуват Петровка и Григоровка (съвсем близо запад-северозапад до Селидово), като тези сведения (без видеодоказателства за предполагаемия успех) още веднъж показват колко бавно вървят руските части след превземането на Селидово и че основен приоритет на руското военно командване сега е Курахово. Михаил Звинчук също говори за ситуацията – според него, основната руска атака към Покровск ще се развие първо от юг-югоизток т.е. Селидово.

Soldiers of the 425th Assault Battalion “SKALA” showed footage of their work against Russian forces and equipment in the area of Novohrodivka, Pokrovsk direction. pic.twitter.com/5JGJjxP6z0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2024

За Торецкото направление, "Офицер+" посочва, че руснаците имат тактически успехи в самия Торецк и в квартал "Забалка", за който преди известно време Константин Машовец коментира следното – много важна точка, чието удържане е най-важно за удържането и на Торецк. И Алекс определя боевете в "Забалка" като "епицентър".

В Курска област боевете си остават много жестоки – руското военно министерство обяви, че при Олговка, Кореневска община, имало обкръжени украински части в гориста местност, за което не даде никакви снимки/видеокадри като доказателство. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" уточнява, че става въпрос за около 200 украински войници, имало убити до 180 и 24 пленени – отново без никакви снимки/видеокадри от този предполагаем руски успех, "Рибар" също не дава визуални доказателства, макар да говори за обкръжението. Украинският военен Станислав Осман от батальона "Айдар" коментира, че основната руска цел е Суджа и че с килим от бомби и артилерия те се опитват да "изравнят земята", за да няма добри защитни позиции – за 17 ноември официалните украински данни сочат, че руската армия е използвала 33 авиобомби в Курска област.

Destroyed Russian tanks and IFV's in the Kursk region after yet another failed mechanized attempt. Recorded by the 225th Assault Batallion. pic.twitter.com/X8quXBqEhG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2024

След вчерашната масирана руска атака с ракети и дронове, тази нощ Руската федерация е изстреляла 11 дрона клас "Шахед", 2 балистични ракети "Искандер-М" и една ракета Х-59. Свалени са 8 дрона с ПВО, другите 3 са приземени с електронно заглушаване.

