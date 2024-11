Le Figaro: Ракети Storm Shadow/SCALP също без ограничения срещу Русия

Малко след като стана ясно, че американският президент Джо Байдън сваля ограниченията пред употребата на ракети ATACMS от Украйна, вече има друга новина - че Великобритания и Франция дават същото разрешение за своите ракети Storm Shadow/SCALP.

Новината съобщи Le Figaro - официално изявление няма, както всъщност няма и от Белия дом: Ракети ATACMS срещу Русия без ограничения: Байдън даде разрешение

The Times обаче напомня, че Великобритания е спряла доставки на Storm Shadow, за да не изчерпва резерви, докато САЩ не позволят на Украйна да ползва ATACMS без ограничения, което вече явно е факт:

France and the UK previously gave Ukraine permission to strike deep within Russia using their SCALP/Storm Shadow missiles, according to Le Figaro. However, The Times reported that the UK had paused deliveries of Storm Shadow missiles to Ukraine to avoid depleting supplies until… pic.twitter.com/W36lmkrD0W