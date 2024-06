Ранен си - убивам те: Глупост в руската армия. Падна ли крепост на ВСУ до "Пътя на живота"? (ВИДЕО)

Кадрите са заснети северно от Работино - в Запорожка област на Украйна, по линията Орехов-Токмак-Мелитопол. От този регион има и ВИДЕО 18+, на което се вижда как руски военни са обстрелвани с касетъчни боеприпаси.

Опитът за или умишленото убийство на колега е непрофесионално. От американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) съобщиха, че са наблюдавали случаи на умишлено убийство на ръководители от страна на руски военни и други случаи, показващи бездушно незачитане на живота на собствените войници по време на войната в Украйна. Това е показателно за изключително лоша дисциплина сред войските, разрив между командирите на тактическо ниво и техните подчинени, както и за явно незачитане на човешкия живот.

На 22 юни руски военен блогър съобщи, че командирите на различни части на Донецката народна република (ДНР) - незаконно анексираната Донецка област на Украйна - се отнасят жестоко с ранените си подчинени. Той твърди, че 1-ва славянска бригада на ДНР (1-ви армейски корпус на ДНР) държи собствените си ранени в затворнически условия в град Донецк, вместо да им осигури необходимото лечение.

Руското Министерство на отбраната обвини украинските сили (също и САЩ), че на 23 юни са нанесли удар по окупирания Севастопол на полуостров Крим, довел до жертви. Припомняме, че руската ПВО свали ракета над плаж край града, като същевременно от режима в Кремъл обвиниха Украйна за изстреляни пет ракети ATACMS с касетъчни боеприпаси: Русия свали ракета на кримски плаж, има жертви и ранени (ВИДЕО и СНИМКИ).

Руското МО твърди, че ударът от руски прехващач е накарал една от ракетите да се отклони от траекторията на полета си и да се взриви. По-късно от Москва обвиниха Съединените щати за цивилните жертви в Севастопол, като се има предвид, че ATACMS е система, предоставена от САЩ. Не може да се провери независимо дали украинските сили са използвали ракети АТАСМS, въоръжени с касетъчни боеприпаси. Обвинението на руското МО към САЩ за цивилните жертви е опит да се възпрат Щатите да предоставят по-нататъшна помощ за сигурността на Украйна, пише ISW.

Удар с ATACMS имаше по-късно: Кошмарът ATACMS за Крим: Уникален комуникационен център е изпепелен (ВИДЕО).

Since the Russian occupation of Crimea began, the facility has received multiple new antenna installations, particularly at (45.220234, 33.171403) and (45.220112, 33.167678). pic.twitter.com/9KhcfgItXx

Друг много важен акцент в случая - руските блогъри широко критикуваха руското МО и окупационните власти в Крим, че не са успели да предотвратят удара и да защитят в достатъчна степен цивилните граждани. Обвиненията са, че властите не са използвали сирените за въздушно нападение, за да предупредят хората да потърсят убежище. Има и критики, че местните ръководители не са изградили укрепени убежища на пешеходно разстояние от плажа. Кадрите и снимките от ударите показват, че руските сили разполагат военна техника в цивилни райони в Крим - всъщност това е така от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Руските власти безотговорно насърчават туризма на окупирания полуостров по време на войната.

Сводката на Генералния щаб на украинската армия от снощи, 23 юни, показва, че в предходния ден е имало 116 бойни сблъсъка по цялото протежение на фронтовата линия. Това е с 15 по-малко на дневна база.

Най-горещо отново е в Покровското направление, където е имало 46 руски атаки, повече от половината от които са към Очеретино. От генщаба казват, че боевете за Новоалександровка продължават. Това означава, че украинската армия отрича съобщенията за падането на селището в руски ръце. Същото казват и от центъра за стратегически комуникации на украинския щаб - по улиците на населеното място "се водят тежки боеве", значителна част от Новоалександровка е окупирана от руснаците, но не цялата.

Преди това анализаторите от мониторинговата група DeepState показаха обновената си КАРТА на фронта, която показва, че руснаците са превзели Новоалександровка. Твърдеше се, че те се опитват да заемат позиции в западните покрайнини на селището. "Оттам до магистралата Покровск-Константиновка остава само Воздвиженка. Важно е да се спре по-нататъшното настъпление на врага, защото до известна степен се повтаря ситуацията край Очеретино. Както и тогава, силите на 47-а, 68-а, 25-а бригада и командированите части сдържат основната атака, обезкървяват потенциала си, а флангът се пропуква", посочват от DeepState.

За окупирането на Новоалександровка от руснаците писа и анализаторът на германския таблоид Bild Юлиан Рьопке. "Сега те се намират на 7 км от "Пътя на живота" - главния път за снабдяване на градове като Торецк, Часов Яр и Константиновка", добавя той.

#NewsMap

Critical situation in Donetsk oblast after Russian invasion forces captured #Novooleksandrivka.

They are now 7 km from the "road of life", the main supply route for towns like Toretsk, Chasiv Yar and Kostyantynivka. Last Ukrainian-held village before it is Vozdvyzhenka. pic.twitter.com/ZEKUJow1e7