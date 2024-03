Расте броят на жертвите от "Крокус Сити Хол" в Подмосковието (ВИДЕО)

"Идентификацията на телата на загиналите продължава", обявиха руските власти. Към момента на мястото са открити телата на 137 души, три от които са деца. "Огледът на мястото на престъплението продължава. До момента са идентифицирани 62 тела", се казва в изявлението. 180 души са ранени.

От Следствения комитет отбелязват, че в момента се извършват следствени действия. Започнала е работа по издаването на лични вещи, документи и автомобили на хората, които са били в концертния комплекс в деня на атаката.

Диктаторът Владимир Путин мълча близо 20 часа след нападението, при което четирима нападатели откриха огън в концертната зала в петък вечерта. Той заговори за "украинска връзка", като според "Медуза", цитираща представител на държавна руска медия, на изданията от орбитата на Кремъл им е разпоредено да намесят Украйна. Според Путин част от нападателите били задържани на път към "границата". Явно обаче става дума за беларуската, не за украинската.

Четиримата заподозрени нападатели са от Таджикистан. Стана ясно обаче, че един от тях е бил в Самарска област по време на нападението, други двама са се намирали в Таджикистан - според МВнР на азиатската страна.

Междувременно Путин запали свещи в памет на загиналите. От беларуската опозиционна телевизия NEXTA отбелязаха, че диктаторът се прави на опечален.

Putin continues to portray himself as a mourner, now seen in a church holding a candle pic.twitter.com/6MfqMLBtLb