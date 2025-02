Владимир Путин реши да компенсира материалните щети на жителите на Курска област за загуба на имущество и връщане на земя. „И накрая най-чувствителният въпрос за допълнителната компенсация за загуба на имущество. Досега 112 хиляди души вече са получили по 150 хиляди рубли, (или равностойността на 1500 щатски долара). Аз съм съгласен с вас, че, разбира се, тези пари не са достатъчни. Ще възложа на правителството да работи по всички тези въпроси днес, утре, в следващите дни и ще бъдат взети допълнителни решения”, каза Путин на среща в Кремъл.

🤡 Putin decided to compensate for material damage to residents of Kursk Region for the loss of property and the return of land plots “Well, and, finally, the most sensitive issue on additional compensation for the loss of property. They named the number of these people 112… pic.twitter.com/SMs7L3qpZv

Припомняме, че украинската армия предприе изненадваща контраофанзива в руската Курска област. Войските завзеха огромна територия, а в опита им да ги отблъсне, руската армия унищожи значителен брой домове. По данни на украински армия само за 3 и 4 февруари по данни на украинския генерален щаб в Курска област руснаците са хвърлили над 110 упраляеми бомби КАБ.

Припомняме, че назначеният в края на 2024 година за губернатор на Курска област Александър Хинщейн преживя много трудни моменти след като най-накрая се осмели да се появи на среща с, да използваме думата "бежанци" - руснаци, принудени да напуснат домовете си заради украинската инвазия в Русия и заради водените от руската армия военни действия с цел връщане на овладяното от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Един от щрихите за историята е как руската армия сипе авиационни бомби в Курска област и срива всичко, независимо, че говорим за руска собственост и имущество - само за 24 януари руската щурмова авиация е хвърлила 50 авиобомби на курска територия.

Ah yes, no matter how many fairy tales experts tell about the insignificance of Kursk, no matter how much the Kremlin maniac swears its liberation is near, the truth still finds its way out. This morning, the newly appointed governor of the Kursk region Khinshtein got a generous… pic.twitter.com/I2eeTpa7GR