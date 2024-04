Рекорд на инвалидизирани мъже в Русия: Ефектът "Путин" (ВИДЕО)

От 2023 година има рекордно увеличение на инвалидизираните руски мъже. Става въпрос за мъже на възраст между 31 и 59 години. Тези данни извади в официалния си профил в Twitter британското министерство на отбраната. Британците се позовават на руски данни – от Руския пенсионен и социален фонд.

Според показаното – през 2022 година инвалидизираните руски мъже в диапазона 31 – 59 години са 1 670 000. Но през 2023 година те са вече 2 177 000 души – почти 500 000 души повече! "Рекорд – най-вероятно заради инвазията в Украйна, което ще окаже сериозно влияние", коментира британското министерство. Към днешна дата (8 април, 2024 година), Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) общите руски военни загуби в Украйна като хора възлизат на 448 400 души. Това са убити, тежко ранени – така, че повече не могат да стъпят на фронта и да влязат в бой, както и изчезнали по време на военна операция: Бъдещето на Русия: Протези и дронове, правят ги децата в училище (СНИМКИ)

Russian demographers claim the increase is most likely due to the growth in military casualties following the invasion. pic.twitter.com/qkHo2wtZHR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 7, 2024

Типичен пример защо има такъв показателен ръст на броя на инвалидизираните в Русия – видеокадри от Трета щурмова бригада на украинската армия, която действа в направлението западно от Авдеевка:

A Russian MT-LB fully equiped against drones with infantry sitting on top was struck by FPVs from the 3rd Separate Assault Brigade. After the first hit, Russians tried to flee the scene but were hunted down with additional FPVs. pic.twitter.com/QdK4kzjTLW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2024

Според ръководителя на украинското разузнаване генерал Кирило Буданов, следващите големи руски цели, в очакваната руска офанзива през лятото на 2024 година, са Часов Яр и Покровск т.е. Донецка област и Донбас. Буданов говори пред ARD. На дневен ред е и случай с журналистическо разследване на корупция в Службата по безопаснот на Украйна (СБУ) – лично главнокомандващият на ВСУ генерал Олександър Сирски се намеси и обеща действия, ако се докаже, че е изпратена нарочно призовка за военна служба на журналист от Slidstvo.Info, разследващ корупция в СБУ, посочва ISW в дневния си анализ. Друг важен акцент е задълбочаващото се сътрудничество между Китай и Русия – днес, 8 април, руският външен министър Сергей Лавров е на посещение в Китай, което продължава и на 9 април. Bloomberg вече публикува материал, че Китай дава на Русия повече микроелектроника, оборудване за танкове и гориво за ракети.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има сериозно увеличение на интензивността на боевете. За изминалото денонощие по целия фронт украинците са регистрирали 76 бойни сблъсъка спрямо 57 предишния ден. Най-тежко е в Бахмутското направление – там руснаците атакуват яростно с цел да си осигурят удобен плацдарм за операция срещу Часов Яр. (КАРТА) Там са отбити 31 руски пехотни атаки – изброените точки са 10 населени места, включително Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут), както и Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут, точно до Берховка от изток), но също и места като Виемка, Роздоловка, Весело т.е. направлението при Северск, на север от Часов Яр, по линията западно от Соледар. Това показва руските опити да се разшири фронтът: Руска лятна офанзива 2024: Вариант Славянск – Краматорск

(КАРТА) Другото по-горещо направление за изминалото денонощие е Новопавловското (на запад от Маринка – селата Красногоровка, Новомихайловка, Григоровка и Победа). Там е имало 22 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа. В направлението на запад от Авдеевка, както и на източния бряг на река Днепър, при Кринки (30 километра североизточно от Авдеевка), има по 8 отбити руски пехотни атаки. За пореден ден няма никаква руска пехотна активност в Купянското направление.

(КАРТА) В дневния си обзор популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, ясно личи, че няма особени промени по фронта. Като най-забележим руски успех каналът посочва "приближаване" на руските части до училище 77 в микрорайон "Канал" - източно предградие на Часов Яр. За Авдеевка каналът признава, че не било възможно украинците да бъдат изтласкани от Бердичи (7-9 километра северозападно от Авдеевка), в Семьоновка имало боеве в центъра на селото (геолокализирани видеокадри за това твърдение няма), а активните украински удари с дронове пречели на руснаците да превземат Новомихайловка – имало изтегляне на украински части към магистрала Е50 в Първомайско и те държали позиции северно от Невелско (двете села са на южния фланг на Авдеевка):

(КАРТА) Специално за Първомайско и по украински данни руснаците контролират зоната, северно от селото, а ISW счита, че 80% от Първомайско е в руски ръце. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов изрично отбелязва, че украинската армия в селото е в тежко положение, но и че не отстъпва. Като цяло Пегов рисува картина на фронта, при която руснаците настъпват много бавно и с цената на тежки битки. ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ ВИДЕОКАДРИ показват как украинците не отстъпват от Първомайско:

(КАРТА) Има украински данни и за руски напредък с 1 километър към Новокалиново, тоест разширяване на фронта от Авдеевка на север.

A Russian IFV was stopped by unit SHADOW. You can see how an FPV drone plunges itself into the vehicle after which Russians abandon it immediately. pic.twitter.com/77klGuwDQh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2024

Съгласно актуална информация от украинските ВВС, тази нощ Русия е изстреляла 24 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени са 17 - в Одеска, Николаевска, Кировоградска, Хмелницка и Житомирска област. Има и 1 изстреляна ракета Х-59 от руснаците, тя е свалена в Днепропетровска област.

