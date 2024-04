Русия губи още и още бронирана техника, намериха се нови 1 млн. снаряда за Украйна (ВИДЕО)

25-а въздушнощурмова бригада отблъсна няколко нападения по посока на Авдеевка (на запад от Тоненко, към Семьоновка и Уманско), като има и видеокадри. Унищожени са 16 единици техника - включително танкове и бойни машини на пехотата, според украински източници.

Една руска механизирана колона край Терно е напълно унищожена. Става въпрос за общо 12 единици техника, а един танк е пленен от украинците, след като е бил изоставен.

Показателно е от това видео колко необмислени са действията на руските сили:

Появиха се и видеокадри, на които се вижда как системата HIMARS поразява руска база в направлението Авдеевка.

Има също така клипове от украински източници от левия бряг на река Днепър в Херсонска област, край Нова Збуровка, където се предполага, че силите на Киев са поразили руска военна база. Вероятно ударът пак е извършен с HIMARS. Твърди се, че там руснаците са поправяли повредено военно оборудване.

Важно предупреждение от ген. Сирски

През изминалата седмица украинските сили успешно отблъснаха засилените руски механизирани нападения в Източна Украйна, и то въпреки продължаващия недостиг на боеприпаси: Касапница за танкове и войници: Безумни руски жертви в Украйна, но Русия пълзи напред (ВИДЕО).

Продължаващите забавяния на американската помощ за Украйна (пакета от над 60 милиарда долара, блокиран от републиканците в Конгреса) оказват особено влияние върху способностите, от които украинските сили се нуждаят, за да отговорят на засилените руски механизирани нападения в Източна Украйна, анализира в днешния си обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). На 6 април украинският главнокомандващ генерал-полковник Олександър Сирски предупреди, че е възникнала особено трудна ситуация източно от Часов Яр и западно от Авдеевка в Донецка област - и двата района, в които наскоро имаше засилване на руските нападения с бронирана техника. Там атаките варират с размера на руските сили - от взвод до батальон. Сирски също така отбеляза, че в отделни направления руснаците провеждат пехотни нападения с размер на взвод, рота, а понякога и на батальон.

Пресслужбата на украинските въздушнодесантни сили заяви, че врагът с масирана подкрепа от бронирана техника все още се опитва да пробие украинската отбрана западно от Авдеевка, въпреки че все още не се повтарят механизирани атаки с такъв мащаб като тези, които се проведоха в района между 29 и 31 март. Геолокализирани кадри, публикувани на 6 април, показват, че елементи от руската 90-та гвардейска танкова дивизия от Централен военен окръг на руската армия наскоро са извършили механизирано нападение с размер на рота югоизточно от Уманско (западно от Авдеевка), а украинска въздушнодесантна щурмова бригада съобщава, че нейният личен състав е унищожил 10 руски танка, пет бойни машини на пехотата (БМП) и един бронетранспортьор по време на 11 механизирани нападения в района.

Важна новина е, че Естония е намерила още милион снаряда за Украйна, предава местното издание Postimees. Талин може да закупи боеприпаси и ракети за украинската армия на стойност от два до три милиарда евро. Това обаче ще бъде възможно само ако съюзниците предоставят средствата, обявиха от Прибалтийската република. Припомняме, че чешката инициатива за снаряди за Украйна договори минимум 800 хиляди боеприпаса, с възможност за още.

Обзор на военните действия

През изминалото денонощие на фронта се забелязва намалена активност - имало е 57 военни сблъсъка в сравнение с 80 при предходното денонощие. Руснаците най-активно се опитват да пробият отбраната на украинските въоръжени сили в Донбас - Донецка и Луганска област, съобщава Генералният щаб на украинската армия в сутрешната си сводка. В Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Красногоровка, Новомихайловка, Григоровка и на северозапад към Константиновка) Силите за отбрана на Украйна са отблъснали 21 пехотни атаки, подкрепяни от авиацията. Става дума конкретно за Новомихайловка и Георгиевка. В Бахмутското направление украинските войници са отблъснали 14 атаки в районите на населените места Белогоровка (Луганска област) и Верхнекаменское, Вемка, Спирное, Богдановка, Клещеевка (Донецка област).

(КАРТА) В направлението Авдеевка-Бердичи геолокализирани кадри показват руски напредък (или присъствие) по-северно в Бердичи. Изглежда, че украинските сили са се установили западно от селището, докато руските пехотни групи са успели да влязат вътре. Рано е да се говори за пълен руски контрол.

В Авдеевското направление украинците са спрели 5 атаки в районите на населените места Новокалиново, Бердичи и Нетайлово, Донецка област. "В Херсонското направление противникът не се отказва от намерението си да изтласка нашите части от плацдармите на левия бряг на Днепър. През изминалото денонощие руснаците извършиха 5 неуспешни атаки срещу позициите на нашите войски", съобщават от Генералния щаб - т.е. украинците продължават да държат предмостието си там.

Интересно е, че руснаците пак не са провели настъпателни операции в посока Купянск. В същото време в Лиманското направление войниците на Украйна са отблъснали 7 вражески атаки в района на село Терно, 15 км западно от Кремена. В свой анализ украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, вече предупреди, че скоро може да се очаква руски натиск в Купянското направление, като руснаците ще прехвърлят там части, сражаващи се в момента в посока Лиман.

(КАРТА) Геолокализирани кадри показват по-нататъшен напредък на руснаците вътре в Новомихайловка, като същевременно контролират повече райони на север от селището. Основно позиции, които вече не могат да бъдат удържани от украинците - руснаците превзеха тези позиции безспорно. При Григоровка няма промени, а в Първомайско имало тактически успех на руснаците, пише в днешния си обзор популярният руски пропагандист Семьон Пегов (War Gonzo), което периодично се появява в обзорите му и въпреки това селото остава непревзето от руската армия. Той казва, че руските сили продължават да настъпват към Уманско, но украинците удържат.

В направлението Бахмут боевете продължават на подстъпите към Часов Яр. Руската армия се опитва да подобри позициите си, като атакува украинските укрепления с авиация. Украинските въоръжени сили контраатакуват. Основната задача за руснаците сега е да се укрепят заетите позиции и да се стегнат фланговете, за да се развие по-нататъшна атака към града. За тази цел се провеждат щурмови операции в района на Богдановка, където руските въоръжени сили постепенно пробиват отбраната на украинците, пише още Пегов - това също го казва за пореден ден, а от месеци за Богдановка се водят боеве и няма решителен руски успех.

"В същото време, още сега, по посока на Часов Яр, Въоръжените сили на Украйна изтеглят войски зад водния канал (Северски Донец - Донбас), оставяйки сериозни сили в източната част на града "за клане", за да забавят движението на руската армия", твърди пък руският "Телеграм" канал "Рибар", списван от бившия говорител на Министерството на отбраната в Москва Михаил Звинчук. Той отчита, че изминалата седмица се характеризирала с това, че руската армия "запази инициативата в повечето сектори на фронта".

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обръща внимание на следното - че руснаците активно се опитват да пробият през източната част на Часов Яр, източно от канала Северски Донец - Донбас, действайки както през гората между Часик и Ивановско, така и по пътя ТО0506 Хромово - Часов Яр. Неговата оценка е, че най-голям руски напредък има между Богдановка и Ивановско т.е. по ТО0506 (11-та руска десантно-щурмова бригада), но двете населени места (по 5-6 километра северозападно и запад-югозапад от Бахмут съответно - КАРТА) не са изцяло под руски контрол и това затруднява масирана руска атака към Часов Яр - от север, през Калиновка и от юг, през Ивановско по път N-32, на по-широк фронт. Според Машовец, предвид темпото, едва ли до началото на лятото, когато би трябвало да почва "голямата руска офанзива". руснаците ще могат да заемат необходимите позиции (пълно превземане на Часов Яр и подсигуряване на фронта откъм Северск на север и линията Клещеевка - Андреевка - Курдюмовка на юг), за да са готови за офанзива към Краматорск. "За да организира ефективни настъпателни операции към Дружковка и Краматорск от югоизток, противникът ще трябва по един или друг начин да пробие Константиновка (която е по-голяма от Часов Яр) и да я превземе... което изглежда в сравнение със сегашното пълзящото руско настъпление към Часов Яр като мисия "супермен" за руската армия", коментира той и дава оценка - трябват повече на брой войници и ресурси. Машовец е убеден, че скоро ще си проличи - руснаците ще трябва да се съсредоточат в едно направление, няма да могат да атакуват успешно и в двете основни, в които той предполага за най-вероятно (Угледар - Курахово и Славянск - Краматорск), защото всяка стъпка напред при опит за равен натиск и в двете направления ще става все по-трудна за руската армия:

Нова заплаха от Русия за НАТО

Руското МВнР продължава да заплашва Финландия и твърди, че тя е "загубила независимостта си при вземането на външнополитически решения" след присъединяването си към НАТО - наратив, който Кремъл редовно използва, за да твърди, че Алиансът контролира Украйна и я използва, за да заплашва Русия. Посланикът на Русия във Финландия Павел Кузнецов заяви по време на интервю за кремълската информационна служба ТАСС на 6 април, че Финландия е поела "деструктивен курс" в отношенията си с Русия и че присъединяването към НАТО превръща Балтийския регион в "зона на потенциална ескалация". Кузнецов заплашва Финландия и алианса на НАТО като цяло, заявявайки, че Русия ще трябва да отговори на натрупване на материали и жива сила на НАТО или на разполагането на ядрено оръжие във Финландия и че отговорът на Москва ще бъде "адекватен, но не непременно симетричен".

Кузнецов твърди, че с присъединяването си към НАТО Финландия се е присъединила към "партията на войната до победа над Русия". Кузнецов намекна, че Финландия няма друг избор, освен да подобри отношенията си с Русия, като се има предвид, че "не можем да избягаме от географията". Той обвини едностранно Хелзинки за лошото състояние на руско-финландските отношения въпреки изкуствената мигрантска криза, която Русия създаде на руско-финландската граница през есента на 2023 г., и многократните руски заплахи срещу Финландия и по-широкия съюз на НАТО. ISW продължава да оценява, че руските заплахи срещу държавите членки на НАТО имат за цел да накарат Запада да се възпре и че руските твърдения за въображаеми заплахи, произлизащи от НАТО, имат за цел да създадат информационни условия, които да оправдаят и подкрепят предвидената дългосрочна геополитическа конфронтация на Владимир Путин със Запада.

На 5 април Кремъл недвусмислено заплаши и дългогодишния си съюзник Армения заради арменските контакти със Запада, след като Русия не успя да предотврати загубата на Нагорни Карабах от Ереван в ръцете на Азербайджан през септември 2023 г. Този провал на руските "миротворци" в Южен Кавказ е изтъкван редовно от арменския премиер Никол Пашинян като аргумент за драстична промяна в геополитическия курс на страната му.

Руски въздушни атаки в Украйна

Междувременно в Украйна вчера, 6 април, руската армия нанесе балистичен удар по Одеса. Има разрушения и жертви, предаде местната администрация. Целта на ракетата "Искандер-М" е била пристанищна инфраструктура.

През изминалата нощ руснаците са атакували Украйна със 17 дрона клас "Шахед", като от украинските военновъздушни сили съобщават за свалянето на всяка една безпилотна машина.

