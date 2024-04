Русия атакува бясно на запад от Авдеевка и даде сериозни жертви (ВИДЕО и СНИМКИ)

Атаката е особено значима като мащаб и е първият такъв руски опит като големина в това направление на фронта след падането на Авдеевка. Загубите са 12 танка и 8 бронетранспортьора - има и геолокализирани СНИМКИ, които показват ситуацията. Има и видеокадри (18+) от 110-та механизирана бригада на украинската армия, показващи какво се случва на руските щурмови групи при атаките на запад от Авдеевка.

Анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочват, че за пръв път точно тези части на руската армия участват в бойни действия след преземането на Авдеевка, тоест изглежда руското командване е хвърлило в боя отпочинал оперативен резерв. Неуспехът, обаче, подсказва, че украинската армия има достатъчно ресурс, за да не позволи на руснаците да извършат голям пробив с единична мащабна атака в този сектор на фронта. А хвърлените сили явно демонстрират, че за руското военно командване това направление на боевете е приоритет, смятат от ISW. Американските анализатори повтарят, че по тяхна преценка в пролетно-летния сезон Русия ще може да натисне и атакува по-масирано само в едно направление поради обективната реалност на ресурси и възможности: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник

Near Stepove-Berdychi, two Russian BMP's blew up. pic.twitter.com/66y1pKaLcp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 31, 2024

На този фон, руският главен прокурор Игор Красов призна, че руската прокуратура получава много оплаквания, свързани с армията и "специалната военна операция" (гнусното име на войната в Украйна, дадено от режима на Путин). Красов каза, че най-много оплаквания има заради липса на и лошо военно оборудване, както и забавяния на заплати и обезщетения, специално заради медицински причини.

Rus. chief prosecutor says they've been getting a lot of complaints about lack of equipment, delays of payments...



Forgets to mention the "dear Vladimir Vladimirovich, our brigade sent us to assault positions without artillery support. Those who survived were rounded up and… pic.twitter.com/3SOPXgt0vd — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 31, 2024

Според местната информационна агенция URA.ru, генерал Александър Лапин е назначен за командващ Ленинградското военно окръжие. То беше възстановено като отговор на разширението на НАТО с Финландия и Швеция, които влязоха в Алианса заради подпалената в Украйна война от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. С какво се прочу досега във войната Лапин, припомнете си: Кадиров: За позора при Лиман бих разжалвал командващия Централния военен окръг

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има доста голямо намаление на интензивността на военните действия. За последните 24 часа украинците отчитат 53 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо 85 предишното денонощие. По традиция Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Григоровка и Новомихайловка) е най-горещо – 22 отбити руски пехотни атаки за последното денонощие. В направлението на запад от Авдеевка, по линията Невелско – Първомайско – Семьоновка – Уманско – Бердичи, има 13 отбити руски пехотни атаки. Голямото затишие е в Купянското направление – пак няма нито една руска пехотна атака, а в Лиманското направление са само три. Всъщност, има геолокализирани видеокадри, показващи украински напредък източно от Терно (15 километра западно от град Кремена) т.е. разширяване на отбранителната зона на украинците около селото:

A Ukrainian Tank engages targets outside Terny at 49.093698, 38.008140



Notably, there are 3 BMPs destroyed/abandoned visible in the rear (see next post).



2 high-res losses in this sector are not visible, likely dating this to earlier in March.@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/Sq4ZpaZNaH — PJ "giK" (@giK1893) March 31, 2024

В Авдеевското направление популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, съобщава за окончателно овладяване от руснаците на село Водяне. Успехът е важен за превземането на Първомайско, добавя каналът. Всъщност има геолокализирани видеокадри на руското знаме в северната част на Първомайско т.е. допълнителен руски напредък:

Map of the situation, most of the settlement here displayed in the gray zone, likely under Russian occupation. pic.twitter.com/OrgrkDIvlN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 31, 2024

(КАРТА) Ситуацията не изглежда добра за украинците в Новомихайловка, Новопавловското направление. Има данни за руски напредък от изток на селото т.е. руснаците вече атакуват от юг, от изток, скоро се очертава да успеят да завземат и позиции от север. Руският пропагандист Семьон Пегов обаче предупреждава, че украинската съпротива остава изключително сериозна, а в Григоровка и при подстъпите към Красногоровка няма промени.

Много позиционни остават боевете в западната част на Запорожието и на източния бряг на река Днепър. Там обаче украинците провеждат бомбардировки с умни бомби – именно това оръжие е много силен плюс за руснаците. Говорителят на украинското командване "Юг" капитан Наталия Хуменюк коментира, че руснаците използват до 200 разузнавателни дрона на ден и че силно са ограничили употребата на бронирана техника при Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). А ръководителят на украинското разузнаване генерал Кирило Буданов направи прогноза, че скоро руснаците може да почнат да ползват активно ракети "Калибър", защото от есента на миналата година не са ги използвали, а обстрелват доста с Х-101, които почват да се изчерпват.

