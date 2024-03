Русия взема пример от Украйна за дроновете, руски ракети спряха тока на Одеса (ВИДЕО)

Освен това – руското военно министерство продължава с организацията на по-добра защита на руските петролни рафинерии и мощности, като разполага ПВО системи "Панцир". Само че американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) цитира руски ултранационалисти, които недоволстват от бюрокрацията, която пречи на бързата реакция. Според ISW, новината за мобилни огневи групи подсказва, че Русия не може бързо да подсигури всички критични точки със защита от ПВО и трябва да мисли за алтернативи. Освен това, в Западна Русия има повече възможни маршрути за атаки с дронове, отколкото в окупираните от руснаците части от Украйна, което означава, че работата на мобилните огневи групи на руска територия ще е доста по-трудна – такава е оценката на ISW.

Украинското партизанско движение "Атеш" пише в своя канал в Телеграм, че за подсилване защитата на руските рафинерии властите в Руската федерация са заповядали на самите рафинерии да купуват системи за електронно заглушаване на дронове. Основният избор са мобилни комплекси като "Скворец", добавят украинските партизани, позовавайки се на свой източник от руския петролен бранш.

"Както знаем, системите за електронна война не са способни да прехващат всички видове дронове. Има информация, че някои рафинерии вече са имали такива системи към момента на атаките, но те не са им помогнали. Причината - украинските дронове вече са по-добри от технологична гледна точка и по-трудни за прехващане. В допълнение към закупуването на нови системи за заглушаване, предприятията укрепват резервоарите си с чували с пясък. Използват се и камуфлажни мрежи, а през нощта осветлението се изключва", обобщават от "Атеш": Путин опря до Лукашенко за бензин, Беларус предпочита Запада

Съгласно актуалната справка на украинските ВВС, тази нощ Русия отново извърши по-сериозна въздушна атака. Изстреляни са 14 крилати ракети от видовете Х-101/Х-555, от самолети Ту-95МС, Саратовска област. Отделно са изстреляни и 11 дрона клас "Шахед", пак откъм Крим и Приморск, както и балистична ракета "Искандер М" и управляема авиационна ракета Х-59. Свалени са 9 крилати ракети Х-101/Х-555 и 9 дрона. Говорителят на украинското командване "Юг" капитан Наталия Хуменюк коментира в ефира на украинсия телемаратон, че паднали отломки са нанесели щети по в един от енергийните обекти на Одеска област, което е довело до спиране на работата му и 170 000 абонати сега са без ток. Текат ремонтни работи, няма пострадали хора. Всъщност, 8 от свалените 9 дрона са в Одеска област:

След полунощ, заради атаката в Одеса са започнали прекъсвания на тока. В официалния телеграм канал на Олег Кипер, ръководител на военновременната администрация на Одеса, няма съобщение за нанесени щети:

Появиха се и видеокадри от пореден свален руски дрон "Шахед", който е непокътнат – явно Украйна все по-често успява да обезвреди тези машини без да им нанесе щети и може да ги използва отново: Украйна залага на ново оръжие срещу дроновете "Шахед": Система за заглушаване (ВИДЕО)

Yet another Shahed drone landed completely unharmed. Ukraine seems to have found a way with electronic warfare means to down these Iranian supplied kamikaze drones.



Същевременно, руският град Белгород отново е обект на обстрел. Руското военно министерство съобщава за 10 свалени ракети от ПВО система Vampire. Че не всичко е свалено личи от видеокадри в социалните мрежи – на поразена къща:

Междувременно говорителят на украинските ВМС капитан Дмитрий Плетенчук обяви, че Руският черноморски флот почти изцяло е напуснал Крим. По думите му пред канала "Мьi Украина", има само един руски ракетоносец в пристанище на полуострова, но той го нарича „неудачник“, защото досега не е изстреля нито една ракета във войната.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Все по-често се появяват новини за руски иновативни решения. Изцяло контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция РИА Новости обяви, че Центърът за интегрирани безпилотни решения на Русия е разработил дрон "Жокер-10". Става въпрос за FPV дрон. Предимството му, според описанието, е, че може да работи дълго време в "режим на хибернация" т.е. използва много малко енергия и това го прави много трудно уловим за системи за заглушаване. Освен това - дронът може да бъде разполаган на дадена позиция, да влезе в режим на хибернация (1 седмица през зимата и 1 месец през лятото) и да бъде активиран дистанционно от оператор в подходящ момент за атака. Отделно, руски военни блогъри разпространяват кадри на друг вид дрон, който улавя с мрежа атакуващ вражески дрон и го отнася далеч:

Друг интересен нов технологичен аспект от войната – видеокадри на украински дронове, които съсипват и взривяват руски робот, носещ гранатомет. Руски военни блогъри твърдят, че тези роботи пренасят гранатомети AGS-17 и могат да изстрелват между 50 и 400 снаряда в минута

The Ukrainian armed forces have shown robot platforms with AGS-17 automatic grenade launchers, which the Russians are using near Avdiivka



Според сутрешната сводка на украинския генщаб, има увеличение на интензивността на бойните действия. Общо са отчетени 85 бойни сблъсъка по целия фронт, което е с 13 повече на дневна база. Най-горещо е в Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Красногоровка, Победа и Новомихайловка), където има 36 отбити руски пехотни атаки. На запад от Авдеевка са отбити 24 руски пехотни атаки – линията на боевете според украинските данни е Невелско – Първомайско – Семьоновка – Уманско – Бердичи. В нито едно друго напраление няма двуцифрено число руски пехотни атаки, като в направлението към Купянск пак няма нито една регистрирана руска пехотна атака.

Специално за Павловското направление, популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише в обзора си за дена за позиционни боеве Красногоровка и Григоровка. За Новомихайловка обаче казва, че руснаците успели да разширят зоната си на контрол в центъра на селото и покрайнините, като руски морски пехотници (155-та бригада) овладели сградата на общината и пощата. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише, че украинците се изтегляли, но след това се връщали в Новомихайловка и не отстъпват окончателно. За Григоровка и Красногоровка той пише същото като „Рибар“, както и че в Първомайско руснаците проливат много кръв за всеки метър напредък.

В направлението на запад от Авдеевка и двата руски източника признават за боеве в южните покрайнини на Семьоновка, както и че няма промяна в Бердичи и западно от Тоненко. Какво всъщност е положението – отново касапница, с атаки тип камикадзе от руска страна, за което разказват мобилизирани в 98-ми полк на Първи корпус на т.нар. милиции на ДНР (Донецка народна република). Оцелелите след такава атака към Семьоновка (15 души) разказват как им било наредено да тръгват към Орловка (базата им е коскохимичния завод северозападно от Авдеевка) и те отказали заради липсата на прикритие от артилерията и големия брой жертви. Войниците се оплакват, че заповедите били устни и сега ги заплашва преследване заради неподчинение.

Russian mobilised revealed the true cost of making any progress in the tiny villages west of Avdiivka.



За Бахмут изглежда няма особени промени, защото и "Рибар", и Пегов повтарят предишни свои твърдения – че руснаците опитвали да пробият по жп линията откъм Ивановско на запад към Часов Яр. От 23-ти март насам руското военно министерство твърди, че Ивановско е превзето и още няма никакви геолокализирани видеокадри, които да подкрепят това твърдение.

В Южна Украйна вече доста време няма никакви промени на позициите - нито при Работино (на 10 километра южно от Орехов, в направлението към Токмак и Мелитопол), нито на източния бряг на река Днепър, при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон).

