Русия атакува с дронове украинския парламент, склад за боеприпаси пламна във Воронеж (ВИДЕО)

В нощта срещу събота, 7 септември, руските сили изстреляха към украинска територия 67 ирански дрона от клас „Шахед“. Украинските военновъздушни сили са унищожили 58 от тях, съобщават от ВВС.

Безпилотните машини са били изстреляни от нос Чауда на окупирания Крим, от Ейск и Курск. Русия се е опитала да атакува правителствения квартал в Киев. Нападението е неуспешно, но отломки от разбил се дрон бяха намерени близо до сградата на Върховната рада (украинския парламент).

❗️JUST IN: Russia attempted to attack the Ukrainian government quarter. The attack failed



The debris of a crashed drone was found near the Verkhovna Rada building. pic.twitter.com/TdHmb1LnsT