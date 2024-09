Седем големи пакета военна помощ за Украйна: Кой какво обеща в "Рамщайн"? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Западните партньори на Киев обещаха допълнителна военна помощ по време на поредната среща на Контактната група по отбраната на Украйна в авиобаза "Рамщайн" в Германия. Значителна част от пакетите, обявени на 6 септември, обаче няма да бъде предоставена в близко бъдеще.

Още: Иран дава първите балистични ракети на Русия (СНИМКА)

Кой какви оръжия обеща?

Министерството на отбраната на САЩ обяви, че ще предостави пакет военна помощ за Украйна на стойност 250 млн. долара от президентските правомощия - т.е. изтегляне на оръжия директно от американските запаси. Пратката ще включва:

ракети за зенитно-ракетни системи RIM-7;

ракети Stinger;

боеприпаси HIMARS;

155- и 105-милиметрови артилерийски снаряди;

ракети TOW;

бойни машини на пехотата Bradley и бронетранспортьори M113.

В същото време министърът на отбраната Лойд Остин заяви, че нито едно конкретно оръжие няма да промени хода на войната за Украйна и че разрешението на украинските сили да използват американски оръжия за удари на далечни разстояния срещу военни цели в Русия няма да промени статута на тази война. Припомняме, че американците не дават на Киев да стреля с ракети ATACMS например по обекти на руска територия, като максимално украинците могат да обстрелват Русия на 100 км навътре, и то не навсякъде. Самите руснаци вече преместиха голяма част от военното си оборудване извън обсега на украинските оръжия.

Остин е прав, че нито една оръжейна система няма да промени хода на войната, но коментарите му не отчитат как оръжейните системи и съпътстващите ги правила за използване на оръжията влияят на украинските способности и че промените в способностите могат да променят хода на войните. Това анализира в днешния си обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Западната военна помощ продължава да бъде от решаващо значение за способността на Украйна да се защитава, а изявлението на Остин игнорира изискването за украински способности за нанасяне на удари на далечни разстояния, необходими за разрушаване на руските тилови зони, пишат още експертите от Вашингтон.

Във връзка с това президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че съжалява как украинците не могат да поразят Кремъл. „Когато казваме, че Италия или някой друг се страхува, че ще ударим Кремъл, съжалявам, че не можем да го направим. Защото това е оръжие с голям обсег, което вие или вашите партньори имате, то е с около 200 километра обхват“, заяви президентът на сесия на 50-ия международен форум „Амброзети“ в Италия.

Още: Зеленски пред групата "Рамщайн": Русия трябва да бъде мотивирана да търси мир (ВИДЕО)

Министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли обяви, че страната му ще предостави на Украйна 650 леки многоцелеви ракети за противовъздушна отбрана на стойност 162 млн. паунда - около 212 млн. долара. Хийли заяви, че Лондон очаква да достави ракетите до края на 2024 г.: Великобритания дава на Украйна 650 ракети за противовъздушна отбрана.

Германският министър на отбраната Борис Писториус също обяви нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 150 млн. евро. Той включва 12 самоходни гаубици Panzerhaubitze 2000, шест от които Германия ще достави през 2024 г. Останалите шест ще пристигнат през 2025 г. Писториус също така заяви, че Германия ще достави 77 танка Leopard 1A5 „възможно най-бързо“.

Germany has pledged to deliver twelve more Panzerhaubitze 2000 self-propelled howitzers to Ukraine, Defense Minister Boris Pistorius announced this at a meeting in Ramstein. Six of these advanced artillery systems will be delivered this year, with the remaining six coming next… pic.twitter.com/uULRTCpqIM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 6, 2024

Канадският министър на отбраната Бил Блеър обяви, че Канада ще изпрати на Украйна 80 840 ракетни двигателя CRV-7, 1300 бойни глави (тук няма уточнения), 970 картечници C6 и 10 500 броя 9-милиметрови пистолета. Ракетните двигатели ще пристигнат през следващите месеци. Те се използват за неуправляеми ракети. Блеър заяви също, че Отава ще предостави на Киев изведени от експлоатация шасита от 29 бронетранспортьора M113 и 64 бронетранспортьора Coyote LAV, които Украйна може да използва за резервни части. Десет от 50-те бронирани машини за бойна поддръжка, които Канада дари на Украйна през юни 2024 г., ще пристигнат в защитаващата се от Русия страна през септември тази година. Останалите 40 ще започнат да пристигат през пролетта на 2025 г.

Canada will provide Ukraine with over 80,000 CRV-7 rocket motors (used for unguided rockets) and 1,300 warheads, according to the country's defense minister, Bill Blair. Additionally, Canada will send 29 decommissioned M113 chassis and 64 Coyote LAV armored vehicles, along with a… pic.twitter.com/QkJBymvcI6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 6, 2024

Нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс заяви, че Нидерландия ще предостави на Украйна оборудване за поддръжка, резервни части и ракети „въздух-въздух“ за изтребителите F-16. Пакетът е на стойност 80 млн. евро, но не са посочени срокове за доставка.

Испанският министър на отбраната Маргарита Роблес обяви незабавното изпращане на пълна батарея на системата за противовъздушна отбрана HAWK, включително шест ракетни пускови установки, които Испания обеща да дари на Украйна и които вече са в Полша.

Spain's Defense Minister Robles announced the immediate transfer of a complete HAWK battery, which includes six missile launchers. It is already located in Poland and will soon start operating in Ukraine. https://t.co/CCx1RqhbdP pic.twitter.com/TCQ77pnces — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 6, 2024

Още: Руснаците екзекутираха трима украински войници, въпреки че се бяха предали (ВИДЕО, 18+)

Министерството на отбраната на Литва ще отпусне 10 млн. евро за закупуване на новите дрон-ракети „Паляниця“ украинско производство. Всеки дрон „Паляниця“ струва до 1 млн. долара.

Помощ Украйна ще получи не само във военно естество - според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ЕК ще отпусне 40 млн. евро на Киев за ремонт на енергийната инфраструктура.

The European Commission will allocate €40 million to Ukraine for the repair of its energy infrastructure, according to European Commission President Ursula von der Leyen. pic.twitter.com/aYIWEUEbIi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 6, 2024

Войната в Украйна: какво се случва на фронта?

С шест повече бойни сблъсъка по протежение на фронта за денонощие отчита Генералният щаб на украинската армия в сводката си от сутринта на 7 септември - общо 187. Руските сили са хвърлили по Украйна и 87 въздушни бомби КАБ. Както винаги, най-интензивни сражения се водят в Покровското и Кураховското направление - целта е те да бъдат съединени с превземане на Селидово и оттам руснаците да тръгнат към Покровск, след като си подсигурят южния фланг.

Close up of the recently captured tank by the Kara-Dag Brigade. https://t.co/F9h5Y8VAA2 pic.twitter.com/vkWFtMsbBk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 6, 2024

В Покровския сектор през последните 24 часа са отчетени 49 бойни сблъсъка, всички от които отблъснати от украинските защитници, твърдят от генщаба на Украйна. Най-голяма концентрация на атаки е имало край Новогродовка, Хродовка и Михайловка. Те се намират югоизточно от град Покровск.

Карта: DeepState

Още: На фона на унищожена техника при Угледар - Русия застрашава и Курахово: Каква е целта? (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Кураховското направление, което също е ключово за руснаците, е имало 46 пехотни атаки край Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Всички са отблъснати, твърдят от генщаба на украинската армия. Красногоровка е на североизток от град Курахово, Георгиевка - почти фронтално, а Константиновка е на югоизток.

Карта: DeepState

Руският Telegram канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че по посока на Покровск продължават ожесточените боеве в района на Новогродовка и в източните покрайнини на Селидово. Селидово е на юг от Новогродовка.

Каналът отбелязва още, че руските войски водят боеве в Украинск и напредвали в посока Горняк, а също така постигнали "значителен напредък" в западното направление в Красногоровка. Украинск е на югоизток от Покровск и на север от Курахово и също е важна точка за обединяване на двете направления.

Още: „Войната пълзи в Беларус“: Опасенията, след като Лукашенко нареди свалянето на руски дронове (ВИДЕО)

Украинските сили разполагат с четири или пет бригади в резерв, които в момента действат на Покровския фронт, провеждайки незначителни контраатаки, които забавят и отблъскват руснаците. Някога изглеждаше неизбежно Покровск да бъде превзет от руските сили, но сега вероятността за това е по-малка, пише Forbes в свой материал.

Във Времеевското направление, където е ключовият град Угледар, е имало 9 атаки при Водяне и Старомайорско, съобщава генщабът на украинската армия: Не Покровск, друг е руският военен приоритет номер 1 сега: Оценки (ОБЗОР - ВИДЕО).

Според руския пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) в направлението към Угледар руските въоръжени сили преминали от активна отбрана към "бързо настъпление от фланговете в района на Водяне". "Успешното настъпление беше предшествано от лятна операция за изравняване на фронтовата линия и достигане на магистралата Угледар-Константиновка - един от най-важните пътища за снабдяване на украинските въоръжени сили, който сега е под контрола на руската армия", твърди той в Telegram канала си. Сега основната задача била да се разчисти мината, но въпросът се усложнява от редица многоетажни сгради в покрайнините, където украинците са се окопали и не позволяват на руските щурмови части да влязат в града - именно тяхното превземане ще осигури контрола над индустриалната зона, посочва Пегов. "В същото време частите на руските въоръжени сили притискат в клещи Угледар, като активно настъпват в Павловка и Водяне", твърди той. През последните дни се появиха редица кадри с унищожена руска военна техника при Угледар.

Fighters of the 73rd Marine Special Operations Center (SSO) spotted an enemy 2S19 "Msta-S" self-propelled howitzer moving to its position. Afterwards, units from the Main Intelligence Directorate (GUR) destroyed the vehicle, loaded with ammunition, using a precise FPV drone… pic.twitter.com/r0m3ysplNw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 6, 2024

Впечатление прави повишената активност в Купянското направление, където руснаците са атакували 27 пъти за денонощие, по-конкретно край Синковка, Глушковка, Андреевка, Берестово и Стелмаховка. В Лиманското направление е имало 17 нападения, а в Торецкото - 10. Именно в Торецкия сектор е село Ню Йорк, където добри новини за Киев. Украинските части, освободени от обкръжение, напреднаха там, като през следващите дни ще бъде установена линията на съприкосновение. Ситуацията сега изглежда така - според украинския профил NOELReports, следящ отблизо в X войната: КАРТА.

Още: Украинската армия с напредък в Харковска област, докато Русия търси доброволци в Курск

Що се отнася до украинската офанзива в Курска област на Руската федерация, има геолокализирани кадри, показващи, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са напреднали още повече северно от Погребки и вече са забелязани в посока Хитровка. Погребки е източно от Коренево и северно от Суджа. Руските военни блогъри твърдят, че руснаците извършвали контраатаки в Курска област, но се чака потвърждение.

According to geolocated footage, the AFU has made more advances north of Pogrebki and was spotted already in the direction of Khitrovka. The AFU is picking up the pace again. pic.twitter.com/1y5DIdSXf9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 6, 2024

Володимир Зеленски съобщи, че според украинските оценки Русия е загубила 6000 войници - убити или ранени - за един месец украински военни операции в Курска област. Той също така заяви, че украинските сили контролират 1300 кв. км руска територия, включително над сто населени места.

Ukrainian Armed Forces in the Kursk region. pic.twitter.com/LOalM6ag0m — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 6, 2024

А в Курск училищата са започнали да укрепват фасадите си с чували с пясък и бетонни блокове. Работата се извършва от учители, ученици и техните родители. Това засилено укрепване предполага загриженост за потенциални заплахи.