Русия де факто си призна как краде украински деца. На фронта в Украйна равновесието остава

Информацията за организираната програма се появи в страницата на службата по въпросите на децата на Краснодарската администрация. Информацията беше бързо изтрита, но не и преди организации като американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната да я видят (в приложения линк се вижда заглавието, въпреки че текстът е изтрит, от заглавието става ясно каква е темата). В дневния доклад на организацията темата е водеща. Там се казва, че над 1000 украински деца от Мариупол са разселени в "руски приемни семейства" в Тюмен, Иркутск, Кемеров, Алтай. Освен това, още 339 украински деца чакали да се срещнат "с новите си семейства", според руската администрация. Няма данни какво е станало с родителите на въпросните деца и защо в крайна сметка текстовете за "осиновяването" са изтрити, ако става въпрос за истински благородна инициатива в помощ на сираци.

Според Конвенцията за предотвратяване и наказване на геноцида, принудителното разселване на деца в приемни семейства "с намерение за унищожаване, в цялост или отчасти, на национална, етническа или религиозна група", е абсолютно нарушение.

Друга интересна новина – оказа се, че в Луганск са дошли части на руската милиция от Санкт Петербург и Ленинградска област, за да "помагат" за организиране на реда, което се признава от т.нар. ЛНР в Телеграм канала ѝ. Същото правят и части на "Росгвардия" – руският еквивалент на българската жандармерия. Съответно, засилват се подозренията, че за т.нар. „република” става все по-трудно да организира хора, които да се бият на фронта в подкрепа на каузата на Путин.

Отделно, в изданието "Важние истории" излезе материал, според който отново има проблем в командването на руските сили в Украйна. Според материала, който обаче няма как да бъде потвърден от други източници засега, руският президент Владимир Путин директно контактува с командири на фронта в Украйна (генерали Александър Лапин и Сергей Суровикин), като заобикаля руския военен министър Сергей Шойгу и началника на руския генерален щаб генерал Валерий Герасимов.

Според сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия няма промяна на фронта в Донецка област. Според информацията, руските атаки в най-важните направления отново са спрени – към Бахмут и към Авдеевка. А на 23 август не е имало руска атака срещу Северск. Руснаците обаче твърдят, че са обградили от три страни Кодема – ключово селище за подготвяне на офанзива към Бахмут, но специално за Кодема в сутрешния доклад украинците казват, че са отбили руска атака. Руснаците твърдят и, че вече контролират 75% от Маринка, което ще увеличи шансовете им за по-успешна атака срещу Авдеевка.

Освен това, при Святогорск руснаците изглежда още не са преминали река Северски Донец – това се вижда от геолокализирани кадри как върви войната в региона на Изюм.

В руските информационни източници се разпространи новина как снаряд е улучил административната сграда на ДНР в Донецк - там, откъдето проруските сепаратисти управляват. Лидерът на ДНР Денис Пушилин не бил там при удара. Украинците обаче са категорични, че това е нарочна постановка, разиграна от руснаците.

В Херсонска област руснаците обявиха, че са успели да установят 12 километрова зона за сигурност край Благодатно, което се намира на 45 километра от Николаев. Именно оттам руснаците стрелят с термобарична артилерия. Украинският щаб също признава за „частичен руски успех” в областта. Благодатно е важна отправна точка към моста на река Ингулец, който украинците направиха, за да могат по-успешно да притискат руските сили в Херсон. Руското военно министерство казва и, че руски сили вече са на границата на административната област Николаев, но не дава никакви видео или снимкови кадри за потвърждение засега.

TOS-1A strikes on UA position in Blagodatnoye. There are two Blagodatnoyes on the front and I have seen reports confuse them. With geolocation, the Blagodatnoye that the Russians attacked and took control of is @GeoConfirmed at 47.03264 32.54401.

Source: https://t.co/6W52mqNLVX pic.twitter.com/lEH9LFg8hs