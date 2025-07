Русия днес: Дрон се вряза в съда в Белгород, опразват "Москва сити" заради заплахи. Разкриха щетите по важния за Путин завод в Елец (ВИДЕО)

Дрон атакува сградата на Окръжния съд в руския град Белгород днес, 15 юли. Местните Telegram канали пишат, че една жена е била ранена. Информацията е в процес на уточняване. Същата сграда вече е била атакувана преди малко повече от месец, когато там е бил губернаторът на областта Вячеслав Гладков - в резултат на нападението бяха ранени двама души. Самият Гладков потвърди нападението от днес в Telegram канала си.

"Врагът продължава да нанася удари по сградата на съда в Белгород. По предварителна информация - няма жертви. Още един безпилотен летателен апарат се е взривил на нивото на петия етаж. В резултат на експлозията шрапнели са повредили и два автомобила", написа той.

Още: Мелания - тайното оръжие на Украйна: Какво казвала първата дама на Тръмп след разговорите му с Путин? (ВИДЕО)

Атака с дрон пък остави над 1000 души без ток в Курска област, съобщават местните власти. Дронът е атакувал село Болшенизовцево в Рилски район. "В резултат на удара се е запалила електрическа подстанция. Прекъснато е електрозахранването в Некрасовския селски съвет с население 735 души и Дуровския селски съвет с население 296 души", пише изпълняващият длъжността губернатор Александър Хинщайн.

Междувременно се разбра, че на жителите на пограничните райони на Курска област им е отказано обезщетение за автомобили, повредени в резултат на нападения с дронове. През 2025 г. от резервния фонд на град Курск са отпуснати около 8,4 млн. рубли за обезщетение за щети на автомобили - само 51 души са получили плащания, съобщи изпълняващият длъжността кмет на Курск Сергей Котляров на заседание на правителството на региона, предаде руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

Още: Удар по Москва и Санкт Петербург: Тръмп мислил за ракети, тествани в Иран. Русия погледна към голям украински град (ОБЗОР-ВИДЕО)

В същото време жителите на пограничните райони все още са оставени без компенсации. Според представители на инициативната група на Глушковски район в регионалния бюджет няма средства за тези цели, а федералните агенции не разглеждат въпроса за плащанията, докато не бъде решен проблемът с осигуряването на жилища в пограничните райони. Жителите на пограничните райони цитират несправедливо отношение - според тях по време на военното положение колите им не само са били повредени от обстрел, но някои от тях са били откраднати от мародери.

Най-малко четири безпилотни летателни апарата са ударили територията на завод "Енергия" в град Елец, Липецка област на Русия - това е информацията на ASTRA, като каналът цитира свои източници. Пети безпилотен летателен апарат е бил свален от хеликоптер на руското министерство на отбраната.

Още: Военният завод в Елец стана любим на украинските дронове, Воронеж също не успя да спи (ВИДЕО)

В резултат на нападението се е запалил покривът на един от цеховете на завода, а покривът на административната сграда също е бил повреден. Един служител е бил ранен.

Заводът многократно е бил атакуван от украински дронове. Той е специализиран в производството на батерии, като продуктите му намират широко приложение в различни сектори, включително в отбранителната промишленост, гражданската авиация, морския транспорт и енергийния комплекс. Използват се в ракетите "Искандер" и в бомби.

При атаката на украински дронове във Воронеж от тази сутрин пък има поне 24 ранени, съобщи местният губернатор.

Още: Тръмп дава на Украйна милиарди от замразени руски активи? Москва се активизира в забравена досега част от фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Служителите в международния бизнес център "Москва Сити" в руската столица пък спешно се преместват на дистанционна работа заради заплахата от нападения с дронове. Банка ВТБ първа обяви преминаването към дистанционна работа - ръководството предупреди служителите за възможна атака в рамките на следващите две седмици и ги инструктира да избягват офиса, разположен в комплекса.

Други компании с офиси в "Москва Сити" вероятно ще последват примера им. Украински безпилотни самолети вече са нанасяли удари по кулите на "Москва Сити" през 2023 г. Кметът Сергей Собянин беше заявил, че "Москва е защитена на 99%" и че всички заплахи се прехващат, преди да достигнат града.

💥 Employees in Moscow-City are being urgently moved to remote work — due to the threat of drone attacks



VTB Bank was the first to announce the switch to remote work: the bank's management warned staff of a possible attack within the next two weeks and instructed them to avoid… pic.twitter.com/iNn9oFQ6Rt