Наша съседка отвори басейн за кучета (ВИДЕО)

Първият басейн за кучета откриха в нашата северна съседка Румъния, съобщи румънската телевизия StirileProTV. Басейнът е разположен в кучешки хотел в Клуж-Напока. Кучетата бяха абсолютно развълнувани: плискаха се наоколо, гонеха топки, наслаждаваха се на сладолед и отказаха да напуснат водата, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Четиричасовото парти край басейна беше хит, привличайки толкова много космати гости, че влизането вече е само с предварително записване.

Тоби, енергичен дакел, беше първият, който се осмели да влезе в този басейн, разположен в двора на хотел за кучета в Клуж-Напока. След него се появи Лия, енергичен 8-месечен пудел, разказва румънската телевизия.ОЩЕ: Лигърът Голиат: Впечатляващ хибрид между лъв и тигрица се роди в Румъния (СНИМКА)

🐶💦 Romania opens its first dog pool — and puppy happiness overflows!



In Cluj-Napoca, the city's first swimming pool for pets kicked off the summer season, and the dogs were absolutely thrilled: splashing around, chasing balls, enjoying ice cream, and refusing to leave the… pic.twitter.com/yMh5pqmxtG