В дневния си анализ ISW цитира материали от няколко западни медии (Financial Times основно) и посочва оценки, че руската армия си остава неефективно, недобре модернизирана, обаче успява да наложи превъзходство чрез количество – повече хора, макар и често зле обучени и повече оръжие, макар и често по-старо и нетолкова добро, колкото най-съвременните образци. Русия търпи големи загуби в хора и техника на фронта, но още има ресурсите да ги компенсира, докато Украйна не може да си позволи такава стратегия. Това позволява на руснаците да държат инициативата на фронта и да печелят на локално ниво, но и не и успехите да се превърнат в окончателна победа – все още. Отделно, няма как да се отрече, че руснаците се учат от бойния си опит и подобряват използваната военна технология – например операциите с масирани бомбардировки с авиационни бомби, с което "разчистват" украински защитни позиции. Само че използването на единни стандарти при военни иновации като качество и количество навсякъде и във всички руски части си остава кауза пердута, което пречи значително на руснаците.

От ISW очакват, че за предстоящата руска офанзива руското военно командване ще опита да разшири фронта на активни военни действия, за да направи по-трудна украинската задача за ефективна отбрана. Но от тръста прогнозират, че в следващите месеци Украйна ще успее да стабилизира фронта и да започне ограничени като мащаб контраатаки в края на 2024 година или началото на 2025 година.

"Ще има повече жертви в Украйна, ще има много разрушения. Ще разширим санитарната (буферна) зона. Резултатът от нашата "специална военна операция" (бел. ред. - така режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин нарича войната в Украйна) е предопределен, случващото се на фронта го показва – ще победим", коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той внуши, че доставката на американски ракети ATACMS с обхват 300 километра за Украйна е "нарушение на американските закони" - защото по принцип САЩ (а и всяка държава) доставя най-добрите образци на своето оръжия с по-ограничени качества, когато става въпрос за чужда държава-рецепиент. Песков каза и, че САЩ "наливат масло в огъня", но няма да постигнат нищо:

“There will be more victims in Ukraine, there will be more destruction in Ukraine. The buffer area will be expanded. And to those who made the decision regarding ATACMS - you violated domestic US law. The result of our special operation has already been decided, and the current… pic.twitter.com/0Bf6Zlxvpe