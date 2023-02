Полеви командир на ДНР: Русия не знае как и няма ресурс да бие Украйна на фронта (ВИДЕО)

Според Александър Ходаковски, бивш вътрешен министър на т.нар. ДНР, който води подразделение на милициите на сепаратистите, опитащо неуспешно да превземе позиции при Угледар (Въгледар, Вухледар) от няколко месеца, руснаците нямат знанието, възможностите и оборудването да пробият украинските защитни линии със светкавично организирани операции, удрящи в по-слаби или дори изцяло незащитени пространства, при които се заобикалят добре укрепени по-големи градове и впоследствие се задушават в обасада. "Няма достатъчно численост, подготовка и техника за запълване на пространството, докато противникът не бъде поставен в защитна позиция, в която самият той ще трябва да мисли как да се спаси", казва той. Ходаковски направи коментара в своя канал в Телеграм.

Показателен за настроенията сред руските военни блогъри е и разборът на популярния руски телеграм канал "Рибар" за случващото се при Угледар. Обзорът се съсредоточава как уж успешна в началото руска атака се превръща в провал, като се говори за поне 200 убити руски войници, чиито трупове дори не е било възможно да бъдат изнесени поради силното украинско превъзходство. В коментара изрично се казва следното: "Командирите на формированията, вероятно страхувайки се от наказание, докладваха за пълната готовност на своите подчинени за нападение, което беше далеч от реалността. Необходими са системни промени в подходите за водене на бойните действия – както на оперативно-тактическо, така и на просто тактическо ниво": ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти"

Vuhledar 👍 it's starting to get boring. pic.twitter.com/tzuB4L7CH3 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 11, 2023

Оценката на Ходаковски е същата като тази на висши украински военни. Андрий Черняк, представител на украинското военно разузнаване, е категоричен, че Русия не е набрала и не разполага с необходимите ресурси, за да направи широкомащабна офанзива на 24 февруари тоест след малко повече от десетина дни. Черняк коментира, че руснаците се подготвят да увеличат темпото на атаки в Източна Украйна и търсят слаби места в украинската отбрана там. А говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати добави, че руското командване е поставило задача на руската армия да завземе изцяло Донецка и Луганска област, но и че случващото се при Бахмут е доказателство как Русия е неспособна да извършва успешно големи и бързи офанзивни операции.

Tragic ending. Was it worth it to travel 9700 km from Vladivostok to Vuhledar. pic.twitter.com/o9ocKxpCXt — Paul Jawin (@PaulJawin) February 11, 2023

Всичко това кара специалистите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) да дадат оценка в дневния си доклад, че Русия хвърля най-подготвените си военни части за превземането на Бахмут и навсякъде другаде по фронта в Източна Украйна просто няма нито качествено руско оперативно командване, нито достатъчно способни руски войници. Затова от ISW смятат, че руснаците могат да пробият евентуално само при Бахмут и да реализират оперативен успех там, но това изобщо не е сигурно, въпреки хвърляните там сериозни усилия.

Ще падне ли скоро Бахмут?

Иначе на активния фронт най-горещо и несигурно за украинците си остава при Бахмут – с по до 50 руски атаки и отделни бойни стълкновения дневно в региона. В сутрешната сводка на украинския щаб има информация, че от юг на Бахмут руснаците са блокирани при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от самия град). Впечатление прави споменаването на Часов Яр като място на обита руска атака – явно руските сили вече могат по-често и успешно да осъществяват операции там тоест те са се придвижили в тази посока на запад от Бахмут, мъчейки се да прекъснат пътя Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут.

Днес сутринта украинците не говорят за позициите на север от Бахмут – Парасковивка и Красна Хора, които са на 4-5 километра северно от града. За Красна Хора имаше информация, че нещата са на ръба и че руснаците най-вероятно ще успеят да я овладеят. Руският телеграм канал "Рибар" твърди, че Красна Хора е обкръжена и че там има украински части, които вече не могат да се оттеглят, но и че руснаците още не хвърлят допълнителни щурмови групи заради "риск от излишна загуба на личен състав". В подкрепа на оценката на "Рибар" за руски напредък има и геолокализирани кадри, които показват украински артилерийски обстрел на позиции на ЧВК Вагнер в центъра на Красна Хора.

Looks like they shelled this house at 48°39'49"N 38°00'54"E

I have never done geolocs so I don't know if that's right. If it's right that Ukraine has withdrawn from Krasna Hora. pic.twitter.com/bfOg4UYMjo — BlueBoyB ⚪⚫⚪ (@BlueBboyo) February 11, 2023

На този фон от вчерашния ден има съобщение и за нов свален руски изтребител Су-25 при Бахмут.

Another Russian aircraft, most likely Su-25, was shot down by 🇺🇦border guards from MANPADS near Bakhmut. pic.twitter.com/TVlKdmVsEQ — Paul Jawin (@PaulJawin) February 11, 2023

Що се отнася до Южна Украйна, трябва да бъдат отбелязани две важни събития. За пръв път беше документирано използване на морски военен дрон от руската армия. С него беше ударен подвижния мост "Затока", намиращ се на 60 километра югоизточно от Одеса. Мостът е основна връзка на Одеса с Болградския район, в който 61 процента от населението са етнически българи - той беше ударен с руски ракети в края на април, 2022 година. Изглежда сегашната атака е нанесла сериозни поражения на съоръжението, има видеокадри от случилото се:

Surveillance footage possible showing the Zatoka bridge near Odesa being hit by what looks like a naval suicide drone. #Ukraine #Odesa pic.twitter.com/E7IlTuyzSW — (((Tendar))) (@Tendar) February 10, 2023

Освен това, говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк потвърди, че е имало руска бомбардировка по Змийския остров. Това е явен знак, че руските ВМС са в готовност и опит за руска офанзива в Южна Украйна не може да бъде изцяло изключен, макар че няма никакви данни, че руснаците към момента са способни да проведат мащабна операция там.

