Русия не може да скрие колко тежки са новите санкции на ЕС. Големи новини от САЩ, докато 300 дрона и ракети полетяха към Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската федерация за пореден път опита да омаловажи ефекта на европейските санкции, но не успя да заглуши някои ключови висши служители, които предупредиха за тежкото състояние на икономиката и за потенциални сериозни последици. Вчера, 18 юли, Европейският съюз прие 18-ия пакет от наказателни мерки срещу Москва заради агресивната ѝ инвазия в Украйна, като акцентът беше сваленият таван на цената на руския петрол за световните пазари - от 60 долара за барел той падна на 47,6 долара, което е удар по основната машина, финансираща войната на диктатора Владимир Путин.

Детайли: какво още попада в новия пакет санкции?

Но не само това - ЕС наложи пълна забрана на всякакви сделки, свързани с газопроводите „Северен поток“ 1 и 2. Прекратена е дерогацията на Чехия за вноса на руски петрол. Има санкции за още 105 кораба от руския "сенчест флот", с който от Москва заобикалят наказателните мерки, и общият брой на санкционираните танкери нарасна на 444. Вече действа забрана за внос на рафинирани нефтопродукти, произведени от руски суров нефт и внесени от която и да е трета държава, с изключение на Канада, Норвегия, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ. Руското правителство отчита известно намаление на приходите от нефт и газ като част от предстоящия национален бюджет, въпреки че ограниченията на ЕС за петрола и санкциите за флота в сянка вероятно ще влошат допълнително приходите отвъд това, което Кремъл очакваше по-рано, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). ЕС отбеляза, че приходите от петрол съставляват една трета от общите приходи на Русия.

ЕС напълно забрани на базираните в блока специализирани услуги за изпращане на финансови съобщения да извършват трансакции с 22 руски банки - това е в допълнение към 23-те руски банки, които вече бяха обект на забрана. ЕС забрани всякакви трансакции с Руския фонд за преки инвестиции, неговите подфондове и дружества. Има забрана и за продажбата, доставката, прехвърлянето и износа на системи за управление на софтуер и софтуер за банковия и финансовия сектор в Русия. Така се намалява способността на страната да поддържа силно присъствие в международната търговия и да диверсифицира икономиката си.

Новият пакет от санкции на ЕС е насочен и към участници, които пряко подкрепят руския военен потенциал - наказани са три юридически лица, базирани в Китай, и осем дружества, опериращи в Беларус, които продават стоки на руската армия. Наложена е пълна забрана на трансакциите на беларуските специализирани услуги за финансови съобщения и ембарго върху вноса на оръжие от Беларус. ЕС затегна ограниченията за износ на 26 субекта, свързани със стоки и технологии с двойна употреба. Одобрени са и други забрани за износ на стоки, които биха могли да подпомогнат военните усилия на Русия, на стойност над 2,5 млрд. евро. ЕС също така наложи санкции на няколко лица, замесени в индоктриниране на украински деца, престъпления в окупирана Украйна и разпространение на руска пропаганда.

Медведев заплаши Украйна с още атаки на фона на наказателните мерки

В отговор руските официални лица продължиха да твърдят невярно, че санкциите не оказвали влияние върху руската икономика. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че новият пакет на ЕС е незаконен, че Русия вече е придобила имунитет и се е адаптирала към живота в условията на ограничителни мерки, както и че ще анализира последиците от новия пакет и ще сведе до минимум ефекта от него.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев стигна дори по-далеч - пакетът на ЕС нямало да промени позицията на Русия, руската икономика ще оцелее, а Москва ще насочи все по-голяма сила срещу Киев и други украински градове. "Нападенията срещу т.нар. украински цели, включително Киев, ще се извършват с все по-голяма сила", гласят думите му, написани в канала му в Telegram, което доказва престъпните намерения на режима на Путин в Украйна, докато Русия уж търси мир. Ясно е обаче, че досега тя отказва прекратяване на огъня и продължава да убива цивилни.

Медведев заяви, че Москва трябва да се научи да "мрази" ЕС и неговата "русофобия" толкова силно, колкото са го правили предците на Русия. "Как ще завърши това за Европа, е известно", твърди той.

Главният изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев заяви, че най-новият пакет от санкции на ЕС вредял повече на Европа, отколкото на Русия, защото ограничавал европейските енергийни доставки. Ръководителят на Комисията по финансовите пазари към Държавната дума на Руската федерация Анатолий Аксаков пък твърди, че новите санкции на ЕС срещу руската финансова система са просто "колебание", тъй като руските банки вече са били подложени на ограничения от страна на блока.

Важни служители не крият опасността

Някои висши руски официални лица обаче признават въздействието на санкциите върху икономиката - въпреки усилията на Кремъл да прикрие и отхвърли това въздействие. На 17 юли The Moscow Times съобщи, че руският министър на енергетиката Сергей Цивилев наскоро е заявил пред Съвета на федерацията на Русия, че петролните компании изпитват затруднения да се снабдяват с части за ремонт на рафинериите поради западните санкции.

Председателят на Руската централна банка Елвира Набиулина заяви на конференция на Петербургския международен икономически форум преди това, че Москва е изчерпала много от „свободните си ресурси“ след началото на пълномащабната война срещу Украйна и че трябва да помисли за нов модел на растеж: Ресурсите на руската икономика са изчерпани: Признание от ръководни фактори.

Министърът на икономическото развитие на Русия Максим Решетников вече каза, че Русия е на „ръба на рецесията“.

Продължаващите схеми на Русия за избягване на санкции, включително чрез Северна Корея, са ключов аспект от стратегията на Кремъл за компенсиране на западните санкции и намаляване на натиска върху руската икономика. Москва е създала мрежа от участници за заобикаляне на западните санкции и пренастройва икономическата си политика и бизнес моделите си така, че да устои на мерките в дългосрочен план, въпреки че по-широките западни санкции ще усложнят тези усилия. Най-новите санкции на ЕС са положителна стъпка, но е необходимо по-широко спазване и прилагане от страна на Запада, за да се окаже максимален икономически натиск върху Москва, анализират експертите от ISW.

Оръжия: нови данни за "Пейтриът", още танкове "Ейбрамс" в Украйна, САЩ ще финансират дронове

Междувременно германският таблоид BILD съобщи, че Германия трябва да предостави на Украйна собствени системи Patriot ("Пейтриът"), вместо да ги купува от САЩ, както бе обявено по-рано. Изданието се позова на източник от правителството в Берлин и отбеляза, че първоначалният план е предвиждал американците да доставят на Украйна Patriot от собствените си запаси, а Германия да покрие разходите. Доналд Тръмп обаче е отказал да продаде системите за противовъздушна отбрана, с които американската армия разполага, и затова европейските страни ще трябва да намерят системи за Украйна. Според публикацията през последните няколко дни са водени поверителни преговори относно начините за подпомагане на Киев.

Според BILD системата Patriot, която Германия обеща да изпрати на Украйна, ще бъде готова едва след 6-8 месеца. Американската отбранителна компания Raytheon все още я довършва. Според публикацията, за да се помогне по-бързо на Киев, друг вариант, който се обмисля, е Германия да прехвърли своята система Patriot на Украйна и вместо това да поръча нова от Raytheon, но нейната доставка ще отнеме години.

The Wall Street Journal пък пише, че администрацията на президента на САЩ е преместила Германия пред Швейцария на опашката за получаване на следващите системи за противовъздушна отбрана Patriot - това казват пред медията американски служители. Отбелязва се, че това потенциално ще позволи на Берлин да изпрати две съществуващи системи Patriot в Украйна. Швейцарското правителство вече заяви, че САЩ са „решили да променят приоритетите за доставка на наземни системи за противовъздушна отбрана Patriot“, за да увеличат подкрепата за Украйна. Преди това страната беше закупила пет системи Patriot и се очакваше да ги получи между 2026 и 2028 г., но сега датите на доставките са неясни.

Добра новина за Украйна дойде поне от австралийското правителство. То съобщи, че е доставило танкове M1A1 Abrams като част от пакет помощи на стойност 245 млн. австралийски долара (160 млн. щатски долара), за да помогне на страната да се защити от руската агресия, предаде Reuters. Доставката доскоро беше блокирана от САЩ, защото именно Щатите са производител на танковете. Общо Австралия трябва да даде 49 броя "Ейбрамс" на Украйна: Австралия даде танкове "Ейбрамс" на Украйна.

Камарата на представителите на САЩ - долната камара в Конгреса - пък гласува в подкрепа на продължаването на военната помощ за Украйна, съобщи конгресменът Дон Бейкън в социалната мрежа X. Според него 353 конгресмени са гласували „за“, а 76 - „против“. Двупартийната подкрепа ще позволи законопроектът за помощта за Украйна HR4016 да продължи да се разглежда в Сената - горната камара. Там текстът може да бъде изменен, приет без изменения или отхвърлен. Ако бъде приет от Сената, документът ще бъде изпратен на президента за окончателен подпис.

Зеленски и Тръмп постигнаха споразумение за американски инвестиции в производството на украински дронове, съобщи новият украински премиер Юлия Свириденко. "Налице е политическо споразумение. Говорим за инвестиции в разширяване на производството в Украйна. Сега новият министър на отбраната [Денис] Шмигал ще разработи това предложение с американската страна. След това ще има техническа работа", заяви пред журналисти новият министър-председател.

По-рано Зеленски заяви в интервю за американския канал Newsmax, че Тръмп иска да купи дронове, произведени в Украйна: "Казах му, че наистина искам да купя нещо, което имате само вие (американците, бел. ред.). А той ми каза, че Америка иска да купи дронове, произведени в Украйна. Мисля, че това е ситуация, от която печелят всички. Наистина искам Америка да ни помогне да защитим небето си. Това е много важно", каза Зеленски. Пред The New York Post пък той определи преговорите като "мегасделка". След това, по време на посещението си в Украйна, специалният представител на Тръмп Кийт Келог посети цеховете, в които се сглобяват украинските безпилотни самолети.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Леко понижение във военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 18 юли е имало 177 бойни сблъсъка, което е с 3 по-малко от предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 101 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 36 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 17 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5825 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с 67 снаряда надолу. Руската армия е използвала 3843 FPV дрона "камикадзе", което е с около 400 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 47 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 13 атаки на руснаците. На второ място по интензивност на боевете всъщност е Курска област на Русия и Сумска област на Украйна, които граничат една с друга - там са станали 38 сражения за денонощието. В Лиманското направление са се състояли 26 сблъсъка. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощието, твърди украинският генщаб.

Геолокализирани кадри - ВИДЕО 18+, публикувани на 18 юли, сочат, че украинските сили наскоро са си върнали селището Ялта в Новопавловското направление - то е на границата на Донецка с Днепропетровска област, южно от Новопавловка. Освен в Ялта, има издигнато украинско знаме и във Воскресенка, което е по на югозапад в същото направление. Твърди се, че разширяването на зоната за контрол на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Ялта е с повече от 400 метра.

Говорителят на украинска бригада, действаща в посока Новопавловка, също съобщи, че украинските сили наскоро са превзели Ялта и Воскресенка. ISW по-рано отбеляза, че украинските сили контраатакуват в ключови фронтови райони, за да забавят руското напредване.

Украинците имат и друг успех в сектора - те са напреднали и югозападно от Комар, пак южно от Новопавловка, която е в Днепропетровска област, т.е. има леко изтласкване на руските сили в региона.

Руснаците, от своя страна, осъществяват напредък в Покровското направление - напреднали са в Лисовка, югоизточно от град Покровск, като вероятно са превзели населеното място.

В Сумска област пък руските сили са напреднали западно от Варачино, т.е. североизточно от град Суми. Според украинската мониторингова група DeepState руската армия е окупирала и село Яблуновка, което се намира на северния фланг на Суми, западно от Юнаковка. „Врагът е окупирал Яблуновка (Сумска област), а също така е напреднал в близост до Юнаковка", се казва в изявлението.

Война на дронове

През изминалата нощ Русия отново удари Украйна с дронове, а черноморското пристанище Одеса за пореден път стана жертва на безпилотните летателни апарати. Там загина един човек, най-малко шестима бяха ранени, избухнаха пожари и бяха нанесени щети по жилищни и други сгради, включително аптека: Русия атакува масирано Одеса с дронове (СНИМКИ+ВИДЕО).

Град Павлоград в украинската Днепропетровска област пък е претърпял „най-мащабната атака“ тази нощ, съобщи началникът на областната администрация Серхий Лисак. Има поне двама загинали и 12 ранени в Каменски район на областта.

"Нанесени са щети на противопожарна служба, промишлени предприятия и пететажна сграда. Избухнаха пожари. Информацията е в процес на уточняване. Вчера вечерта противникът изпрати ракети към региона. В резултат на нападението възникнаха пожари в Днипро и областта. В Синелниковщина са повредени две частни къщи. Агресорът се е прицелил и към Никополския район с FPV дронове и артилерия. Те удариха общините Марганец, Мировски и Покровски. Повреден е един микробус. Според актуализираната информация - при нападението срещу община Марганец, което е станало вчера вечерта, е пострадал 57-годишен мъж", написа преди това Лисак.

В Донецка област спасителите потушиха 5 пожара, причинени от вражески обстрел. В Дружковка е ударен частен жилищен сектор с многоцелеви ракетен комплекс, като са повредени 3 частни къщи. На територията на едно от домакинствата е избухнал пожар, който пожарникарите бързо са потушили, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. В Лиман спасителите потушиха пожар в частна жилищна сграда и пожар на горски отпадъци на обща площ от 5000 кв. м, причинени от руски обстрел. В Констянтиновка пожарникарите са потушили пожар в 14-етажна жилищна сграда, който е бил причинен от попадение на дрон. А в Краматорск спасителите са участвали в ликвидирането на последиците от нападение от безпилотни летателни апарати в промишлената зона на града.

Президентът Володимир Зеленски съобщи тази сутрин, че снощи "срещу нашите градове бяха използвани повече от 300 бойни дрона и над 30 ракети от различен тип. Унищожаването на цели продължава: във въздуха все още има дронове".

"Спасителните операции след нападението продължават. Засегнати бяха Донецка, Кировоградска, Днепропетровска, Сумска, Херсонска, Волинска, Запорожка, Николаевска, Одеска и Житомирска област. В Суми е повредена критична инфраструктура, в резултат на което няколко хиляди семейства остават без електричество. Шостка е засегната от комбинирани удари. В Одеса е повредена жилищна сграда. Ранени са шестима души, включително едно дете. За съжаление, един човек е загинал. Изказвам съболезнования на семейството и приятелите. Павлоград беше ударен с ракети и безпилотни самолети. Повредени са жилищна сграда и важна инфраструктура. Всички служби работят и помагат, където е необходимо, за възстановяване на местата и оказване на помощ на хората след нападението", добави президентът на Украйна.

"Благодарен съм на всички лидери, които разбират колко е важно да изпълняваме споразуменията си незабавно. Съвместното производство на оръжия, инвестициите в производството на безпилотни летателни апарати в Украйна, включително на дронове прехващачи, осигуряването на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях, както и възможността за производството им тук, в Украйна - всичко това спасява човешки животи и е необходимо на Украйна точно сега", каза Зеленски.

Всичко това се случва на фона на ултиматума на Доналд Тръмп към Путин - да сключи "сделка" с Украйна и да прекрати огъня в рамките на 50 дни, или да се изправи пред по-сурови мита и евентуално пред санкции.

Междувременно и в Русия не беше никак спокойно през нощта. Поради повреда на контактната мрежа, причинена от падането на отломки от дрон в участъка Лихая-Замчалово в Ростовска област, повече от 50 влака на дълги разстояния закъсняха. Редица пътувания с крайградски влакове бяха отменени, съобщиха от Руските железници. По-късно движението в участъка бе възстановено.

В Ростов има данни и за поразена военна сграда, а също има данни за украински удар по авиационен технически колеж в Рилск, Курска област.

В Москва и региона имаше експлозии, като бе съобщено, че на летище "Домодедово" временно са били спрени излитанията и казанията. Въздушна тревога имаше и във Воронеж.

