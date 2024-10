Русия не спира да ухажва Иран. Угледар е следващата руска жертва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия все повече работи, за да не изпусне Иран като съюзник. Това ясно личи от постоянните визити на високопоставени руски официални лица в ислямската република.

Поредната визита е на руския премиер Михаил Мишустин. Официално – за да "наглежда" руско-иранското всеобхватно стратегическо партньорство, споразумение за което се очаква да бъде тепърва подписано, вероятно на срещата на БРИКС в руския град Казан в периода 22-24 октомври. Мишустин се срещна с новия ирански президент Масуд Пазешкиан, както и с вицепрезидента Мохамед Реза Ареф – с него специално дискутира възможностите Русия да инвестира в Иран. Знакова беше и срещата на руския премиер с иранския министър на петрола Мохсен Пакнежад.

Откакто стана президент на Иран, Пазешкиан даде ясни сигнали, че иска подобряване на отношенията на страната със Запада. За да се случи такова нещо обаче, Техеран ще трябва да преразгледа политиката си именно към Русия – заради войната в Украйна, както и по отношение на Израел. Иран иска западните санкции да паднат, затова и сега мълчи за Израел, "Хизбула" и Ливан - за да не попречи на Камала Харис и демократите да останат на власт в Белия дом, защото Демократичната партия е по-благосклонна към Иран. Барак Обама беше този, който успя да направи споразумение за иранската ядрена програма и най-тежките западни санкции тогава си отидоха. Това напомни пред БНТ арабистът проф. Владимир Чуков: "Нетаняху е човек с девет живота": Какво цели Израел в Ливан? Анализ на проф. Владимир Чуков (ВИДЕО)

Russian Prime Minister Mikhail Mishustin has arrived in Iran



Russian propagandists reported that Mishustin planned to discuss the whole range of Russian-Iranian cooperation in trade, economic, cultural and humanitarian fields.



Another arms supply negotiation? pic.twitter.com/j11qeNhDWd — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2024

Визитата на Мишустин в Иран дойде на фона дори вътрешни за Русия анализи как Китай не е съюзник на Русия, а се възползва от ситуацията и "я граби". Думите за "ограбването на руските ресурси" от Китай са на Олег Царев – той е бивш украински депутат, кандидат за президента на страната от 2014 година и с репутация на отявлен "помагач" на режима на Владимир Путин. Царев избяга в Русия от украинското правосъдие, като имаше опит да бъде убит. Той беше жестоко пребит през 2014 година – още тогава беше считан за прокарващ пропутинска политическа линия в Украйна: В Украйна пребиха кандидат-президент

Former Ukrainian MP and collaborator Oleg Tsarev complains that China is not actually an ally of Russia but is simply exploiting it by buying resources at extremely low prices. pic.twitter.com/w60bKydcu6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2024

Отделно, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин повиши бившия си личен бодигард Алексей Дюмин до член на Съвета за сигурност на Руската федерация. Дюмин отговаря и за връщането на Курска област след като Украйна успя да постави под контрол над 1200 квадратни километра. Дюмин е най-младият член на руския съвет за сигурност – само на 52 години.

Примирие в Украйна сега ще е манна небесна за Путин

"Докато Путин вярва, че може да издържи по-дълго във войната в Украйна от Запада, той няма да търси справедлив мир. Въпросът е как това да бъде променено.

Всеки с мозък в главата иска край на войната. Желанието кърпата да бъде хвърлена и да се приемат условията на Путин е разбираемо. Но той проявява интерес към преговори само ако те утвърдят всичко, което иска – четирите украински области (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска), които Русия анексира незаконно и то без да ги контролира изцяло все още, както и незаконно анексирания Крим плюс отказ завинаги Украйна да влезе в НАТО т.е. Украйна да е руски васал вовеки веков. Затова, колкото и да е разбираемо, примирие ще значи нови огромни рискове пред Украйна – най-малкото, защото Русия ще възстанови силите си и ще атакува отново, а западните съюзници вече се чудят как да използват даваната помощ за Украйна за финансиране на вътрешни инициативи. Путин отдавна залага, че Запада ще се умори пръв от Украйна и непремерено примирие ще направи този залог още по-вероятно печеливш. Затова и Запада трябва да се обедини около сериозна гаранция за сигурност за Украйна – например колективен ангажимент в рамките на бъдещи преговори западните съюзници да защитават признати украински земи. Защото през кървавото си управление Путин винаги е гледал как да наруши примирия и споразумения и да дава дума за нещо само тогава, когато му е страгически изгодно". Това посочва в своя позиция редакторският борд на Bloomberg.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

(КАРТА) Голямата новина от 30 септември е, че изглежда малкият миньорски град Угледар ще бъде скоро завладян от руската армия. Появиха се видеокадри, показващи издигането на руското знаме в западната част на Угледар – засега няма по-официално потвърждение от украинска страна какво става, но в различни украински телеграм канали отново се повтаря, че градът няма да издържи и има слухове, че 72-ра механизирана бригада на Въоръжените сили вече се е изтеглила от Угледар, тъй като руснаците контролират на практика всички логистични линии за града с артилерията си. Засега нито в официалния канал в Телеграм на бригадата, нито в страницата на бригадата във Фейсбук има каквато и да е информация за изтегляне – ТАЗИ СНИМКА е последната засега публикация от 72-ра бригада. Украинският генщаб казва, че има силни руски бомбардировки. "Под контрола на противника остава само централната част на града, останалите пътища към която са под (наш) огневи контрол. Продължават боевете в източните покрайнини на града - по наши данни, малки групи на противника се опитват да се оттеглят чрез десант на север, но като цяло украинските въоръжени сили засега успяват да задържат защитата", пише в дневния обзор на популярния руски военно-пропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. "Рибар" уточнява, че руското влизане в западната част на Угледар е откъм Времеевското направление – досега беше известно, че има руски позиции в източната част т.е. навлизането от запад подсказва обкръжаване на града. Украинският военен Станислав Осман, част от украинския батальон "Айдар", казва в канала си в Телеграм, че руснаците атакуват Угледар от три посоки - откъм Павловка, от юг; откъм Пречистовка, от югозапад и откъм Водяне, от североизток:

Like it or not. Western Vuhledar is under Russian occupation, with a high likeliness that Ukraine has already moved its forces out completely. pic.twitter.com/XRyLW3jxjK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2024

Що се отнася до боевете в Украйна, отново има сериозен пик в интензивността. 189 са бойните сблъсъци на фронта за 30 септември, с цели 36 повече на дневна база. Отново руските бомбардировки с умни авиационни бомби (КАБ) са много сериозни – 128 хвърлени бомби спрямо 146 на 29 септември. Леко повишение има и при руските артилерийски обстрели – почти 4700, т.е. все още под границата от 5000, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления са познати – 43 отбити руски пехотни атаки в Покровското направление, 31 в Кураховското направление, по 24 в Купянското и Лиманското направление, като украински телеграм канали съобщават за руски бомбардировки дори в Серебрянския резерват, на 10-тина километра западно от Кремена. И още – 18 руски пехотни атаки в Торецкото направление, като руското военно министерство твърди, че руската армия е превзела село Нелеповка, в непосредствена близост южно от Торецк - засега няма геолокализирани видеокадри, които да го потвърждават. Украинският генщаб не признава загуба на Нелеповка – напротив, изрично селото е посочено като място на военни действия за последните 24 часа и че руснаците са били спрени. В самия Торецк боевете са в централната част на града, но руснаците дотук атакуват само от изток, защото от юг досега не бяха поставили изцяло под контрол селата Ню Йорк и Нелеповка и района около тях:

This is what Toretsk, in the Donetsk region, looks like. The Russian army is trying to seize the city. pic.twitter.com/1HHBm1xPle — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2024

(КАРТА) В Покровското направление изглежда руската армия е успяла да превземе селата Красний Яр и Крутий Яр – това твърди политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, след като и руските военно-пропагандни канали в Телеграм обявиха това още преди денонощие. Двете села всъщност са малко по-на изток от Лисовка, която е на 9 километра източно от самия Покровск и засега се счита, че там са най-близките руски военни позиции до важния украински град.

Продължават руските опити за превземане на Селидово както откъм Покровското направление – за 30 септември оттам са спрени 20 руски пехотни атаки според официалните украински данни, така и откъм Кураховското направление, през района на Цукурино. "Рибар" съобщава за руска атака с бронирана техника западно от Мариновка, на северния вход на Селидово, без да уточнява резултатът. Целта на руснаците за Селидово обаче изглежда е градът да бъде обкръжен, а не превзет с фронтална атака. В Кураховското направление обаче украинският генщаб сочи като точки на най-голяма руска военна активност за вчерашния ден районите на селата Курахово (да не се бърка с едноименния град) и Григоровка:

The 68th Separate Jaeger Brigade destroyed three Russian BTR-82AT armored vehicles near Selydove. pic.twitter.com/sBdKpRjsj5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2024

Руското военно командване дава зелена светлина на предварително "инсталирани" диверсионни свои групи в Покровското направление да се задействат в тила на украинската армия. Освен това, руснаците ще се опитат да формират по-високо мобилни групи с бронирана техника от различни родове войски (Спецназ плюс военно разузнаване), за да осъществят по-бързо решителен пробив - това пише в свой анализ украинският военен специалист и о.з. полковник Константин Машовец. Той обръща внимание и на друго - според негови данни, почти всички оперативни резерви на руснаците вече са хвърлени в боеве, във всички по-важни според руското военно командване направления (Покровско, Торецко, Кураховско и Купянско), както и че има преформатиране на цели формации като 8-ма общовойскова армия: "това не се прави спешно от добро".

(КАРТА) В Лиманското направление има украински данни, че руснаците бавно напредват откъм Макеевка към река Оскол, след като по-голямата част на Макеевка е в руски ръце. Отделно, има увеличена зона на руски контрол при Невско, от северния фланг, след като южният вече беше овладян от руската армия:

Soldiers of the 4th Mechanized Battalion of the Separate Presidential Brigade successfully repelled a Russian assault on the Svatove front. During the battle, they managed to destroy two tanks, two BMPs, one BTR, and a TOS "Solntsepyok," along with an unspecified number of… pic.twitter.com/OOzaKkEJlO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2024

На фона на големия руски разгром във Вовчанск от късно следобед и приверчер на 30 септември: Размазани БТР-и и купища трупове на руски десантчици във Вовчанск (ВИДЕО и СНИМКИ, 18+), за Курското направление има данни за ожесточени боеве при Весело, Глушковски район. "Рибар" съобщава за украински атаки, след като в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) прави оценка за минимален руски напредък от седмица назад. В района на Коренево украинците също атакуват и са заели нови позиции, което личи от геолокализирани видеокадри на руски обстрели, споделени в дневния обзор на ISW, а "Рибар" също потвърждава, че украинската армия там държи инициативата. При село Плехово, югоизточно от Суджа, руската армия е направила атака с бронирана техника, обаче е попаднала в капана на защитни съоръжения (окопи и драконови зъби), за които украински телеграм канали твърдят, че са изградени от самите руснаци преди украинската инвазия в Курск:

Още: Русия се надъхва да ползва ядрено оръжие срещу Украйна, за да не загуби (ОБЗОР – ВИДЕО)