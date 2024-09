Русия се надъхва да ползва ядрено оръжие срещу Украйна, за да не загуби (ОБЗОР - ВИДЕО)

Трябва да приемем решение и да сме готови да го изпълним. Това заяви Дмитрий Песков, говорител на Кремъл и на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, визирайки предложението на Путин за промяна на ядрената доктрина на Руската федерация.

Путин предложи промяна, според която употреба на руско ядрено оръжие може да стане факт дори при атака с конвенционални оръжия срещу Русия, която създава "критична заплаха за националния суверенитет". "В актуализирания вариант на документа агресията срещу Русия от страна на която и да е неядрена държава, но с участието или подкрепата на ядрена държава, се предлага да се разглежда като тяхно съвместно нападение срещу Руската федерация", добави Путин: Путин плаши наред: Иска промени в реда за използване на ядрено оръжие

Песков заяви и, че Запада декларира готовност да обезпечи победата на Украйна във войната. Той добави, че визията на Зеленски да бъде принудена Русия да преговаря за мир е "погрешна" и че това щяло да има "негативни последствия за Киевския режим":

In the Kremlin, they have announced their readiness to implement an updated nuclear doctrine during the war in Ukraine. Putin's spokesperson, Dmitry Peskov, stated that the involvement of Western countries in the conflict is increasing, while Ukraine continues to call for… pic.twitter.com/exO2d5Ikn8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2024

Путин и ядреното оръжие

"Най-вероятният вариант за използване на стратегическо ядрено оръжие е удар с крилата ракета от подводница или от стратегически бомбардировач. Последиците не само за Украйна, но и за самия Кремъл също ще бъдат катастрофални" - това пише в свой анализ Константин Машовец, украински военен експерт и о.з. полковник, служил в украинския генщаб. Машовец е категоричен, че при използване на стратегическо ядрено оръжие Русия ще трябва да коригира дори технически много аспекти, защото такъв вид ядрено оръжие е предназначено за удари на хиляди километри разстояние, а не в близост до границите ти – тогава радиацията може да засегне и теб. Отделно, 30% от най-плодородната земя на планетата ще бъде унищожена при такъв вариант - "в този случай плешивият шмекер (Путин) и цялата му компания ще бъдат извадени от всякакви бункери. Никакви пари няма да го спасят – ще умират дълго време и изключително болезнено, дори Китай ще има пръст в това", убеден е украинският военен експерт.

Много по-голяма е вероятността за използване на тактическо ядрено оръжие, колкото и условно да е разделението със стратегическото, най-вече заради мощността, смята Машовец. С него няма да бъде изпепелен цял регион - "отново ще загинат значителен брой украинци, може да бъде унищожено нещо много важно за нас или дори символично. Но това в още по-голяма степен няма да спре войната срещу условията на блатата", твърди военният анализатор. Според него, в този случай вече ще има истински санкции срещу Путинова Русия – тотален отказ от руски стоки навсякъде по света и бърз срив на руската икономика, която разчита основно на износ на ресурси, не на високотехнологични услуги. Глобалният юг ще продължи без Русия на Путин, казва Машовец и отчита, че вероятността руският диктатор да използва ядрено оръжие в крайна сметка остава малка. Това може да стане само ако Путин полудее и ако не е останал нито един адекватен човек с власт около него, който да го спре – както и техническото състояние на съответното оръжие да е на ниво: Путин стартира ядрена война - по руската процедура не може да го стори сам

Всъщност, във визията на Путин за промяна на руската ядрена доктрина атаки като тази преди малко над 24 часа срещу руски оръжеен склад и две руски военни летища би трябвало да предполагат руски ядрен отговор: Стотици украински дронове в атака: Пожари в Русия и нов ударен склад за оръжие (ВИДЕО)

В тази връзка – Радио Свобода публикува сателитна снимка с резултата от атаката срещу оръжейния склад в Котлубан. От нея изглежда сякаш атаката с дронове не е нанесла сериозни щети по самото съоръжение. Украинският генщаб обаче обяви, че атаката е предизвикала пожар и вторични експлозии – на сателитната снимка се вижда, че в северозападния край на съоръжението има черна линия, макар и неголяма на фона на останалата изгоряла площ. Кметът на Котлубан Игор Давиденко отрече да има каквито и да е щети по склада:

A recent image of the GRAU "Kotluban" arsenal in the Volgograd region shows no visible damage to the arsenal itself. However, scorched grass is noticeable in the surrounding area. pic.twitter.com/wrV687G6XM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2024

Отделно, руският телеграм канал ВЧК-ОГПУ публикува кадри от пожар, за който твърди, че е от района на руското военно летище в Ейск. По украински неофициални данни щети има и на руското военно летище Милерово:

На този фон, вече три дни руснаците не могат да угасят пожара на военния полигон Тригуляй, в Тамбовска област. Не стана ясно какво причини пламъците – но на този полигон се провеждат обучения за радиоелектронно заглушаване: "Сухи треви": Огромен пожар обхвана важен руски военен полигон (ВИДЕО)

Що се отнася до декларираната западна готовност Украйна да бъде подкрепяна, за да победи, Дания изпъква особено силно – в датското посолство в Киев беше създаден хъб за отбранителна промишленост. 575 млн. евро от Дания ще бъдат директно инвестирани в украинския военнопромишлен комплекс, като 400 млн. евро от тях ще са от печалби от замразени руски активи. Същевременно руското правителство прие следващата тригодишна руска бюджетна рамка (2025 – 2027) и според нея Русия ще похарчи 13,2 трилиона рубли (приблизително 140 млрд. долара) през 2025 година спрямо 10,4 трилиона рубли (приблизително 110 млрд. долара). Очаква се приходите в руския бюджет да се увеличат с почти 12%, а делът от петрол и газ да е 73% - това са прогнозите на руското правителство според Bloomberg, а колко ще са верни те е друг въпрос. За сравнение – руският финансов министър Антон Силуанов обеща само 180 млрд. рубли (1,9 млрд. долара) за модернизиране на публична инфраструктура и преференциални държавни ипотечни програми, а руският премиер Михаил Мишустин заяви, че 40 трилиона рубли (424 млрд. долара) ще се похарчат за 19 проекта от национално значение, но за следващите 6 години, докато 13,2 трилиона рубли отиват за войната в Украйна само за година.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Интензивността на боевете в Украйна (без Курска област) остава висока, но за втори пореден ден има спад на броя бойни сблъсъци. Общо за денонощието на 29 септември е имало 153 бойни сблъсъка спрямо 165 на дневна база. През вчерашния ден обаче е имало умопомрачително количество хвърлени умни авиационни бомби (КАБ) в Украйна от руска страна – цели 146! За сметка на това отслабва руският артилерийски обстрел – 4400 обстрела, т.е. далеч от обичайното ниво от над 5000 снаряда дневно за руската страна, сочи сутрешната официална сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления отново са Покровското и Кураховското – с 28 отбити руски пехотни атаки и с 25 отбити руски пехотни атаки съответно. Кураховското направление обаче реално е най-горещото, защото във Времеевското направление е имало 17 руски пехотни атаки, а цел и на двете направления е Угледар. За Покровското направление популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че руските части пробили две защитни позиции на украинците северно от Гродовка, а друг пропаганден руски канал "Два майора" оценява това като открит път за руска атака на Мирноград:

In the Pokrovsk direction, a Russian BMD lost control and sped toward Ukrainian positions. However, the soldiers of the 15th Brigade of the National Guard "Kara-Dag" disabled the vehicle. pic.twitter.com/TrnwXdeMix — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2024

Жестокостта на боевете е такава, че предала се руска щурмова група в Кураховското направление бива обстреляна с касетъчни боеприпаси, по неофициални данни от собствените си другари. Не по-малко жестоко е в Курското направление – ВИДЕО, 18+ показва съдбата на руски щурмоваци, чийто БТР е уцелен с гранатомет. За Кураховското направление боевете продължават по линията Цукурино – Гирник, южният фланг на Селидово, като "Рибар" сочи руски напредък откъм Гирник, а "Два майора" твърди, че Селидово е полуобкръжено, без да дава каквито и да е визуални потвърждения. Украинският телеграм канал "Офицер+" също твърди, че руснаците са заели редица позиции и са напреднали до 200 метра около Селидово, но не атакуват фронтално, точно както и при Угледар и явно се стремят да извършат обкръжение и на двете места.

7 Russians surrendered in the Kurakhove direction.



However, their comrades decided to open artillery fire on their own, which resulted in not all of them being captured by the 33rd Brigade.https://t.co/arZTmY62ns pic.twitter.com/LYCSNyMTsM — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 29, 2024

In the Donetsk region along the E-40 highway near Min’kivka, Ukrainian forces reported an assault on positions held by the 30th Separate Mechanized Brigade. Russians used 10 to 14 motorcycles, of which 8 were destroyed. In addition, 16 Russian servicemen were reportedly killed. pic.twitter.com/fLJ7NOMp5q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2024

Специално за Угледар 72-ра украинска бригада обяви в страницата си във Фейсбук, че досегашният ѝ командир полковник Иван Виник ще бъде сменен. Той най-вероятно ще бъде сменен от полковник Олександър Окрименко, който досега беше командир на батальон в рамките на бригадата. 72-ра бригада държи отбраната на Угледар.

В Торецк боевете продължават да се водят в централната част на града, с руски атаки от изток - кадрите от там показват типичен бой в градски условия, като за учебник. Общо за 29 септември е имало 11 руски пехотни атаки в това направление:

Що се отнася до Курска област, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) отчита украински напредък при Весело и дава оценка, че украинците са превзели северозападната част на населеното място. Весело се намира в най-западната засега част от района на Курска област, в който украинската армия влезе. "Рибар" също потвърждава, че украинците не спират да атакуват Весело и че там било най-тежко за руснаците, защото украинските части разширяват зоната на контрол.

The 14th Unmanned Aerial Vehicle Regiment destroyed a Russian T-90M, reportedly in the Kursk region. pic.twitter.com/cKm4l8SqcT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2024

The 129th Territorial Defense Brigade destroyed a Russian blyatbarn tank in the Kursk region that got stuck in an anti-tank ditch. pic.twitter.com/2YOwULY94E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2024

Колко по-ефективно е западното оръжие личи и от кадри как макар да е поразен, германски танк "Леопард" успява не само да продължи, но и да изтегли повреден съветски танк Т-72:

A German Leopard 2 tank hit by Russian troops drives off the front line despite the damage. In addition, it tows another Ukrainian T-72 tank from the battlefield. The video was published by the Ukrainian military. pic.twitter.com/wLM6KF9Pwd — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2024

В Харковска област също няма някакви особени промени, извън надъхвания на руски военно-пропагандни телеграм канали как химическият завод във Вовчанск бил ничия зона, имало бомбардировки с умни авиационни бомби там от руска страна и украинците не владеели позицията. За руснаците загубата на завода се оказа болезнен удар - в съседното Купянско направление, както и в Лиманското, боевете са интензивни, но няма нови данни за големи промени в позиции: След ръкопашни боеве: Украинските бойци освободиха напълно химическия завод във Вовчанск (ВИДЕО)