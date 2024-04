Русия обяви атаки срещу две болници в Киев, тече спешна евакуация (ВИДЕО)

Както е отбелязано в съобщение в Телеграм канала на киевската администрация, в украинската столица спешно започва евакуация на две лечебни заведения, едното от които е детско и е разположено на ул. Богатирска.

"Защото в онлайн медиите широко се разпространява видеоклип, в който всъщност се съобщава за вражеско нападение срещу тези лечебни заведения. И че, предполага се, в тези болници има военни", обясниха от Киевската градска държавна администрация.

Отбелязва се, че това е "абсолютна лъжа и провокация на врага, която той се опитва да използва, за да атакува социалната инфраструктура на столицата".

Снимка: Държавна служба за извънредни ситуации на Украйна

"За да защитят болните деца, техните родители и медицинския персонал, столичните власти сега правят всичко възможно да транспортират пациентите и лекарите до други медицински заведения в столицата", се казва още в изявлението.

Отбелязва се също така, че градът се е обърнал за помощ към Службата за сигурност на Украйна и Министерството на здравеопазването и е информирал за мерките, които предприема, за да запази живота и здравето на пациентите и болничния персонал.

На заседание на "Всебеларуското народно събрание" по-рано през деня шефът на КГБ в страната Тертел също отправи заплаха към болниците. "Всички тези хора и техните планове са ни известни. В борбата с тероризма ние действаме според законите на военно време. Сред терористите има убити и ранени, те ще бъдат наказани, въпреки факта, че избраха киевските болници на „Богатирска“ 30-32 като тяхно леговище, където всъщност са се криели зад гърбовете на болни деца", каза шефът на КГБ.

Two hospitals are urgently evacuated in Kyiv because of threats of the head of the KGB of Belarus



The Kyiv city administration has announced an urgent evacuation of two hospitals in the capital. Ukrainian media suggested that the evacuation was due to threats from the head of… pic.twitter.com/Lt9rkzXHYv