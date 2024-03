Службата за сигурност на Украйна е била мишената на руските балистични ракети по Киев (ВИДЕО)

Офисите на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са били целта на изстреляните от окупирания Крим две балистични ракети по украинската столица Киев на 25 март. Това съобщи Kyiv Post, позовавайки се на източници от самата СБУ.

Мишена - високопоставени служители на СБУ

Днес в страната се отбелязва Денят на Службата за сигурност на Украйна. Според източниците на изданието ракетите са били насочени към помещенията, в които се намират високопоставени служители на СБУ.

The Ukrainian military publication Defense Express has reported that two "Zirkon" missiles were shot down over Kyiv. They also published a photo of the wreckage of the Russian missile. pic.twitter.com/whB9PBuD9d — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

Според украинските военновъздушни сили и двете ракети са били свалени и не са достигнали целта. Defense Express твърди, че става въпрос за ракети "Циркон" - появиха се и снимки на свалените оръжия.

In #Kyiv, a huge crater has formed at the site of the rocket's fall, - photo by Kyiv City State Administration pic.twitter.com/USaHKiNmG1 — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

Припомняме, че при скорошна руска ракетна атака срещу Киев цел беше военното разузнаване на Украйна. Става въпрос за нападението от 21 март. Руснаците обстрелват украинската столица вече трети път в рамките на последните пет дни.

More footage of the destroyed educational institution in #Kyiv pic.twitter.com/WCrVwSUkxS — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

Ранени от отломките на ракетите

В понеделник в централната част на Киев прозвучаха множество експлозии - приблизително 30 секунди след като в украинската столица се задействаха сирените за въздушно нападение. Официалните власти призоваха жителите да се укрият.

Девет души, сред които и 16-годишно момиче, бяха ранени по време на руската ракетна атака, при която падащи отломки повредиха и най-малко две сгради в централни квартали.

Реакциите: Украйна се нуждае от още ПВО

"За последните пет дни Русия изстреля стотици ракети и дронове срещу една суверенна държава. Украйна се нуждае от нашата помощ сега. Нямаме и секунда за губене“, написа в социалните мрежи посланикът на САЩ в Украйна Бриджит Бринк във връзка със забавянето на военния пакет от 60 милиарда долара за Киев. Той е блокиран от републиканците в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ: Ясно е кога долната камара в САЩ ще гласува военния пакет за Украйна.

Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба публикува кадри, на които се вижда как по време на нападението ученици тичат към убежище. "Това е напомняне, че Украйна спешно се нуждае от повече противовъздушна отбрана, особено от системи Patriot и ракети, способни да отблъснат всяка руска атака", написа той.

Video shows children in Kyiv running to bomb shelter to the sound of explosions pic.twitter.com/Z1ov5WnGKb — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024

Президентът Володимир Зеленски също призова за повече средства за ПВО след поредното руско нападение.

