Русия обяви: Превзехме Селидово (ВИДЕО)

Руската армия превзе град Селидово напълно. Това обяви в официалния си канал в Телеграм руското военно министерство.

От украинска страна няма незабавен официален коментар.

В края на миналата седмица руските щурмови групи започнаха да навлизат в Селидово, като украински телеграм канали (например "Офицер+") описаха ситуацията така - имат огромно числено превъзходство, "наводняват" сграда след сграда "като хлебарки".

Още преди на практика две денонощия се появиха геолокализирани видеокадри как руски войник сваля украинското знаме от сградата на местната администрация (общинския съвет) на Селидово: Рано е да се каже, мислим: Путин за западните далекобойни оръжия (ОБЗОР - ВИДЕО)

The Russian Defense Ministry said that Russian troops had taken control of the town of Selidovo



In addition, according to the ministry's statement, three more settlements in the so-called DPR have been taken under control: Hornyak, Bohoyavlenka and Katerynivka.



Yesterday,… pic.twitter.com/7QJo9pbRrB