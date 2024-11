Русия пак бомбардира Харков и удари супермаркет (ВИДЕО и СНИМКИ)

Поредна руска бомбардировка във втория по големина украински град Харков.

Руснаците са уцелили супермаркет в квартал "Шевченко" на Харков. Видеокадри и снимки от мястото на събитието показват поредния ужас за цивилните в Украйна, който донесе режимът на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин: Руска бомба порази жилищна сграда в Харков (ВИДЕО)

The moment of the airstrike on a supermarket in the Shevchenkivskyi district of Kharkiv. Currently, 11 people are reported injured. pic.twitter.com/NrjxhPwL7y