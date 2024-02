Руснаците са самосвалили най-скъпия си военен самолет за втори път: Позната версия

ОЩЕ: Украйна свали руски разузнавателен самолет А-50 за половин милиард долара (ВИДЕА)

Лансираната от "Рибар" версия поразително прилича на същото обяснение, когато беше свален предишния руски А-50, в средата на януари. Преди това, в Беларус, докато беше кацнал на военно летище, беше ударен още един такъв самолет: Тотален руски абсурд за сваления А-50, силни знаци за помощ за Украйна (ВИДЕО)

Сега "Рибар" обяснява, че руската ПВО и то С-400 е стреляла по 2 изстреляни от Украйна (от Днепър) ракети и при тази стрелба А-50 бил сбъркан като вражеска цел. "От чисто техническа гледна точка не може да се изключи възможността противникът да изстреля умишлено зенитни ракети (например модифицирана С-200 "Вега") към нашите самолети, за да провокира руската противовъздушна отбрана да отговори на огъня", обяснява телеграм каналът (на видеото под този параграф се вижда как най-вероятно А-50 изстрелва топлинни примамки, за да се спаси някак, но не успява).

"Най-вероятно няма да чуем официалната версия от Министерството на отбраната на Русия, въпреки факта, че загубата на А-50У е много значителна загуба за руските военно-космически сили ВКС и руските въоръжени сили като цяло. (...) Проблемът за взаимодействието между противовъздушната отбрана и авиацията от всякакъв вид не е просто назрял. Сега този проблем е достигнал етапа на престъпна небрежност, която води до подкопаване на бойната готовност на определени видове и родове войски. И явно никой не иска да реши този проблем, като го замита под масата", пише още "Рибар", като все пак уточнява, че "няма да твърди неоснователно", че всички загубени руски военни самолети са жертва на приятелски огън.

The GUR published the route of the A-50U which was presumably shot down. A sharp drop in speed and altitude of the shot down A-50U aircraft was recorded near the town of Yeisk.



Minus $350 million. pic.twitter.com/h8XkBYtLg0