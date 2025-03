Русия пробва да свали френски дрон, хутите се похвалиха, че са успели с най-скъпия американски дрон (ВИДЕО)

Френски разузнавателен дрон, извършващ мисия в Източното Средиземноморие, е бил застрашен от руски изтребител Су-35 и е имало опасност да бъде свален след агресивни маневри от страна на самолета. Новината потвърди френският министър на отбраната Себастиан Лекорню, който изрази сериозно притеснение и заклейми действията на руския пилот.

Според информацията, цитирана от Reuters, Су-35 е направил три агресивни маневри в много голяма близост до френския дрон. "Това можеше да доведе до загуба на контрол при безпилотния летателен апарат и е опит да бъде ограничено правото на полет в международно пространство", написа Лекорню в профила си в социалната мрежа "Х". "Такова умишлено, непрофесионално и агресивно поведение и действия са недопустими", добави той.

Френският министър на отбраната не уточни кога точно се е случило това. Но той подчерта, че Франция ще продължи да действа в защита на правото на свободни действия в международно въздушно пространство и международни води.

Още: Появи се ВИДЕО как руският СУ-27 удря американския дрон над Черно море

Припомняме, че oт началото на войната руски изтребители на два пъти атакуваха американски разузнавателни дронове MQ-9 Reaper – най-скъпият дрон в света. В единия случай такъв дрон беше свален над Черно море след сблъсък със Су-27. Във втория случай ставаше въпрос за Сирия: Отново: Руски изтребител пробва да свали разузнавателен дрон на САЩ (ВИДЕО)

На този фон, хутите публикуваха видеокадри, за които твърдят, че отразяват свалянето на още един американски дрон MQ-9 Reaper. Случилото се е в деня, в който хутите бяха обявени от САЩ за терористична организация:

After the Houthis in Yemen claimed that they shot down yet another U.S. MQ-9 Reaper drone yesterday, they have released footage claiming to show the shoot-down. This comes on the same day that the Houthis were officially designated as a foreign terrorist organization (FTO) by the… pic.twitter.com/5t7k19JRqR