Отново: Руски изтребител пробва да свали разузнавателен дрон на САЩ (ВИДЕО)

Този път случаят е от Сирия, след като преди няколко месеца руски изтребител буквално се сблъска с американски дрон над Черно море. Според американската версия, руски изтребител Су-35S е направил манерви опасно близо до дрона, като в крайна сметка е изстрелял и капани-примамки, които се използват за отклоняване на ракети. Един от капаните е засегнал дрона и го е повредил сериозно, защото е ударил витло на двигател.

Въпреки сложната ситуация, операторите на дрона са успели да го приземят и да го спасят, добавят от американското командване.

The Central Command of the US Air Force reports that on July 23, in the sky over Syria, the Russian Su-35S fighter jet performed "dangerous maneuvers" near the MQ-9 Reaper reconnaissance-strike UAV. They reported that at some point the Russian Su-35S began to release heat traps,… pic.twitter.com/xLIIMYrLy1