Азербайджан не се церемони, уязви Путин: Арести на работещи за най-силното му пропагандно оръжие (ВИДЕО)

Агенти на азербайджанските специални служби (бел. ред. - в рускоезичните медии използват съкращението ФСБ, което се отнася до руските спецслужби) са нахлули в офис на пропагандната руска медия "Спутник" в столицата на Азербайджан - Баку. Извършени са и арести - това съобщават редица руски канали в Телеграм, както и беларуската опозиционна медия NEXTA.

Защо операцията е станал факт? Издадена е заповед "Спутник Азербайджан" да спре дейността си, но азерският клон на "медийната империя" на Маргарита Симонян не се е подчинила. Припомняме, че Симонян е главен редактор на RT - коя е тя, научете: 2021 г.: Лъжеща в името на Путин "журналистка" печели 4 пъти повече от него

Интересна подробност - двама от азербайджанските агенти са работили в "Спутник Азербайджан" под прикритие, като "журналисти". А "Спутник Азербайджан" е трябвало да затвори офиса си още на 24 февруари, 2025 година, обаче служителите ѝ изобщо не са спрели да идват на работа - продължили са все едно е нямало разпореждане на азербайджанските власти.

FSB Agents Disguised as Journalists Arrested During Raid on Sputnik Office in Baku Security forces raided the office of Sputnik Azerbaijan — a branch of Margarita Simonyan’s Russian propaganda agency — in Baku. According to reports, two FSB agents working under journalistic… pic.twitter.com/HW1wXCflP6

Какво точно се излъчва по руски телевизии - пример с "Първи канал", където стигнаха до изкуствен интелект, за да опитват да унижават Украйна и как тя сериозно зависи от западна финансова помощ, за да се справи с продължаващата 3 години и 4 месеца руска военна агресия - след като армията на Путин така и не превзе Киев за 3 дни:

Just when you think Russia has hit rock bottom, they somehow manage to dig even deeper. On Russia’s main propaganda channel, they aired an AI-generated pig in the colors of the Ukrainian flag - live on air.



Yet another reminder that this is the country of the "Great Russian… pic.twitter.com/vvOPucGBJ8