"Русия се стреми към смърт и разруха": Молдовският президент осъди новите удари по Киев

Президентът на Молдова Мая Санду осъди категорично снощните ракетни удари на Русия срещу украинската столица Киев, при които загинаха девет души, а други над 70 бяха ранени, предаде БТА. В социалните мрежи държавният глава заяви, че Молдова осъжда този терористичен акт, насочен срещу невинни цивилни. „Докато светът се надява на примирие, Русия отново показва, че не се стреми към мир, а единствено към смърт и разруха. Последното ракетно нападение срещу Киев уби и рани цивилни. Молдова осъжда този терор“, заяви президентът. Още: Руски дронове експлодираха в Молдова

Украйна се нуждае от допълнителна подкрепа

Мая Санду призова международната общност да засили подкрепата за Украйна, като подчерта необходимостта противовъздушната отбрана на съседната страна да бъде засилена.

„Украйна се нуждае от допълнителна подкрепа, допълнителна противовъздушна отбрана. Единствено силата може да спре тази война“, заяви Санду. Още: Убити и много ранени след серия от руски ракети и дронове в Киев (СНИМКИ)

9 загинали, от тях - 2 деца

Първоначално, кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в канала си в Телеграм, че са загинали 2 души и са ранени 54, като 38 от тях, включително 6 деца, са приети в болница. Обаче украинската спешна служба нанесе корекции в информацията - 9 загинали, 63 ранени, 42 са хоспитализирани, сред които 6 деца. Украинският вътрешен министър Игор Клименко каза, че има потвърдено 8 загинали, включително 2 деца.

Предишното ракетно нападение срещу Киев бе извършено в началото на този месец. Още: Убити и много ранени след серия от руски ракети и дронове в Киев (СНИМКИ)

