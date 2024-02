Русия се събуди от атака с дронове и пожар в рафинерия, лоши новини за Украйна от Авдеевка (ВИДЕО)

Противовъздушната отбрана прехванала и унищожила безпилотни летателни апарати над териториите на Курска област (2 дрона), Брянска област (5 дрона) и Орловска област (4 дрона). Над Краснодарския край били свалени два дрона, а над Черно море – 6, твърди Министерството на отбраната в Москва.

Интересното е обаче, че именно през тази нощ пожар се разгоря в петролната рафинерия „Илски“ в южния Краснодарски край на Русия. Според местните власти огънят бил угасен в рамките на час, но не се съобщават допълнителни подробности как е станал пожарът.

Според "Телеграм" канала SHOT, цитирайки местни жители, именно безпилотен самолет е атакувал рафинерията. Дронът се е разбил на територията на обекта около 2 часа сутринта. Имало е експлозия, а след това пожар. Също така очевидци твърдят, че са чули силен звук откъм рафинерията "Афипски". По предварителни данни няма пострадали.

През последните седмици Украйна предприе няколко атаки с дронове срещу руски рафинерии, включително в Санкт Петербург и Волгоград. Киев почти никога не коментира предполагаемите нападения на руска територия.

Още: Украйна удари с дронове руски газов терминал чак в Ленинградска област (ВИДЕО)

В Москва снощи също се разгоря голям пожар в жилищен квартал - площта му бе около 4000 м², а огънят се разпространи към съседните сгради.

In Moscow there is a big fire going on in a residential area, the fire area is approximately 4000m² and the fire already spreading to neighboring buildings. pic.twitter.com/L8pnxeCo8h