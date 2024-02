В Русия: Вземат ти имуществото за "фейк" за руската армия. Леко затишие на фронта (ВИДЕО)

Решението беше взето единодушно – още на 22 януари долната камара на руския парламент (Думата) прие законопроекта на първо четене, но там може да има и три четения. Предвид преобладаващото мнозинство гласове (само трима депутати бяха против), едва ли може да се очаква, че законопроектът няма да се превърне в закон.

Имуществото може да бъде конфискувано за около 30 вида престъпления - те са изброени в бележката под линия към член 280.4 от Наказателния кодекс на Руската федерация. По член 280.4 от Наказателния кодекс са издавани присъди за призиви да не се вземат призовки, да не се ходи във военните служби, да се саботира мобилизация и да се дезертира от фронта, отбелязва проектът Network Freedoms, който обръща внимание, че и срещу Игор Гиркин (Стрелков) обвинението е по този член на наказателния кодекс: В Русия осъдиха военнопрестъпника Игор Гиркин: Протест и арести за подкрепящите го (ВИДЕО). Конфискацията се отнася за имущество, придобито като "печалба" от разпространение на фалшиви новини. Но руската секция на BBC посочва, че може да се отнеме и имущество, "използвано или финансирало" съответното нарушение по руския наказателен кодекс.

Освен това със законопроекта се въвеждат промени в Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация, според които ще може да се арестуват и да се отнема имущество и на други лица, които не са заподозрени или обвиняеми. Възбрана може да бъде наложена върху чуждо имущество, ако разследването има "достатъчно основания" да смята, че то е придобито в резултат на "престъпните действия на обвиняемите" или е използвано или предназначено за извършване на същите около 30 вида престъпления срещу "сигурността на Руската федерация".

Предложение: Отнемат ти имуществото, ако публикуваш "фалшиви" новини за руската армия

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, през изминалото денонощие е имало 92 бойни сблъсъка по цялата линия на фронта тоест няма реално промяна в интензивността на бойните действия. Най-горещо е при Авдеевка – 40 отбити руски пехотни атаки там през последното денонощие, в направлението "Маринка" (Григоровка, Победа, Новомихайловка и Красногоровка) има 22 отбити руски пехотни атаки.

Avdiivka being battered right now by 1.5-ton bombs, filmed from Donetsk, which allegedly saw 8 years of bombing. Donetsk is full of light and intact buildings. pic.twitter.com/u7yCXwCUeT — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 7, 2024

Специално за Авдеевка, в своя дневен обзор руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише с приповдигнат тон как от североизток "украинският гарнизон гори" и повтаря вече казаното от други, че основната руска цел е прекъсване на логистичната линия между Авдеевка и Ласточкино. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, е още по-конкретен в своя обзор: превзет е парк "Ивушка" – повече подробности за цялостната ситуация тук: Война между Русия и НАТО: Вероятен сценарий. Тревожни сигнали от Авдеевка и Белгород (ВИДЕО)

A Russian T-80 tank destroyed near Nevel'ske, west of Pisky. Another T-80 is standing next to it, likely immobilized and abandoned. pic.twitter.com/GuxM1h93cI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2024

Относно Григоровка и Новомихайловка, Пегов и "Рибар" звучат по-оптимистично за Новомихайловка – от изток украинците имали сериозни проблеми, докато при Григоровка руснаците още нямат успех, гласи тяхната информация:

За направлението към Лиман обаче, Пегов признава, че украинците контраатакували и успели да си върнат редица позиции по линията Терно – Ямполовка (15-тина километра западно от Кремена):

Effective trench cleaning by Azov Brigade in Serebryansky Forest.



They're promising a full video tomorrow. pic.twitter.com/OOoN8rhVTg — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 6, 2024

Remains of a destroyed Russian TOS-1A, reportedly in the Luhansk region. pic.twitter.com/WQaH1BwLcw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2024

Същевременно, в свой анализ украинският военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, отчита следното – в Запорожието руснаците опитаха да подобрят позициите си както по направлението Велика Новоселка – Бердянск, така и по направлението Орехов – Токмак – Мелитопол. Не успяха в нито едно от двете направление – в първото спряха при село Новодонецко, а във второто се масираното ползване на дронове и артилерия за достигане на южните покрайнини на Работино (10 километра южно от Орехов) се провали. Машовец констатира още, че при село Кринки (30 километра североизточно от река Днепър), източно от река Днепър, е имало ротация на руските сили и сега там основната тежест е поета от 26-ти полк на 70-та мотострелкова дивизия и от 144-та мотострелкова бригада на 18-та руска общовойскова армия. "Техните предни части преди няколко дни се опитаха да атакуват позициите на украинските войски в района на село Кринки от юг и изток. Те обаче не постигат успех и са принудени да спрат атаките в посока с. Корсунка и горската местност южно от селото", твърди украинският о.з. полковник.

За капак Машовец твърди, че руснаците използват доста активно основната си база в Севастопол, Крим. Той изброява, че там сега има 32 различни руски военни кораби, включително три големи десантни кораба и изрично от думите му става ясно, че не е съгласен с политическите оценки в Украйна как руснаците един вид са изоставили Севастопол.

Още: Щети по цивилна инфраструктура в Одеса след нощната руска атака