Украйна удари с дронове руски газов терминал чак в Ленинградска област (ВИДЕО)

В газовия терминал в едно от най-големите пристанища с терминали за петрол и газ на Русия Уст-Луга, който се поддържа от най-големия производител на втечнен газ в Руската федерация "Новатек", избухна огромен пожар. Информацията за пожара беше потвърдена от губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко. По думите му няма пострадали, персоналът на пристанището е евакуиран. В Кингисепски район на Ленинградска област е въведен режим на повишена тревога:

Официално руското военно министерство не обелва и дума за атака с дронове. Само че руското издание "Фонтанка", което приоритетно отразява новини от Санкт Петербург и региона (Ленинградска област), е категорично - имало е атака с дронове и то с поне 2 дрона.

Заводът на "Новатек" в Уст Луга преработва газов кондензат, като крайните продукти от това производство са нафта, керосин, дизелова фракция и мазут. Заводът се намира в крайбрежната зона, до специализиран терминал, където продуктите и самият газов кондензат се товарят на кораби и се изпращат за износ.

По време на експлозията на кейовете е имало три големи танкера, които са пристигнали в Уст Луга от Белгия, Оман и Либия. Няма съобщения за щети по тях, въпреки че, съдейки по видеото, огънят изглежда съвсем близо до тях, пише "Фонтанка". А Уст Луга се намира на над 1000 километра от границата с Украйна - населеното място е в близост до границата с Естония, на крайбрежието на Балтийско море (КАРТА).

