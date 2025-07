Русия се заигра с протестите в Украйна, за да спре западната помощ. Нови преговори - предизвестен край (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл продължава да подкопава преговорния процес с Украйна, като същевременно потвърждава ангажимента на Русия да постигне първоначалните си военни цели, а те на практика се равняват на украинска капитулация. Това е оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) на фона на провелия се в Истанбул трети кръг преки дискусии между делегациите на Москва и Киев. Той бе на 23 юли, а предишните се осъществиха през май и юни.

Припомнете си резултатите:

Украйна поиска пълно и безусловно прекратяване на огъня - нещо, което желае още от март и за което САЩ настояваха. Русия обаче не се съгласява на примирие, което да е по-продължително и да представлява основа за по-нататъшна дипломация. Ръководителят на делегацията Владимир Медински, който е съветник на диктатора Владимир Путин, предложи единствено прекратяване на огъня за 24-48 часа, за да се съберат телата на убитите и да се приберат тежко ранените. ISW обръща внимание на това как още преди срещата в Истанбул е било ясно, че пробив няма да има.

⚡️ Ukraine and Russia have completed negotiations in Istanbul



What is known at this moment?



✅The Ukrainian side proposed holding a leaders' meeting with the participation of Erdoğan and Trump by the end of August.



✅The Ukrainians also declared their readiness for a ceasefire… pic.twitter.com/tWFC03uj1Y — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2025

На 23 юли руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия ще постигне всичките си цели в Украйна, вероятно имайки предвид първоначалните, включително смяна на режима в Украйна, промени в политиката на отворени врати на НАТО и намаляване на военната мощ на Украйна до степен, в която тя не може да се защитава сама: Русия разшири списъка с ултиматуми, за да има мир в Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на същия ден, че никой не очаква третият кръг от преговори в Истанбул да бъде "лесен път", че разговорите ще бъдат "много трудни" и че проектите на меморандуми на двете страни са "диаметрално противоположни". Песков твърди, че Украйна и Русия могат да започнат да планират двустранна президентска среща едва след като приключат работата по съгласуването на меморандумите си. Делегацията на Киев, водена от ръководителя на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, предложи среща Зеленски-Путин, която да се състои до края на август. Украинският президент Володимир Зеленски продължава да демонстрира готовността на Украйна да се включи в преговорния процес. Вчера той каза, че Киев е готов да работи за подготовката на президентска среща, която да доведе до прекратяване на войната.

ISW продължава да оценява, че Русия умишлено забавя преговорния процес - включително възможността за среща Зеленски-Путин, целяща прекратяване на войната - с цел удължаване на тази война и постигане на допълнителни успехи на бойното поле.

Руската пропаганда използва протестите в Украйна и твърди, че те са срещу Зеленски и войната

Русия междувременно използва продължаващите вътрешни протести в Украйна, за да засили реториката, целяща да подкопае легитимността на страната, и да обезкуражи подкрепата на Запада за Киев. На 22 юли украинската Върховна рада (парламентът) прие проектозакон № 12414, с който двете основни антикорупционни агенции - Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специалната антикорупционна прокуратура (САПО) - се подчиняват на украинския главен прокурор. Той ще има мощни инструменти да решава в коя посока да вървят дадени разследвания. Според опозиционери, активисти и граждани това подкопава независимостта на органите. Два поредни дни в големи градове като Киев, Лвов, Днипро и Одеса се провеждат демонстрации - дори след като Зеленски не наложи вето и подписа закона.

Президентът се позовава на сигурността, като заявява, че в НАБУ и САПО действат руски агенти. Вече имаше арести и обиски сред служители на двата органа. Володимир Зеленски заяви, че те ще продължат да работят, но "без руско влияние".

Protests against Law No. 12414 are spreading across multiple cities in Ukraine. Citizens are voicing strong opposition to the legislation, which they see as a direct threat to the independence of anti-corruption institutions NABU and SAPO. Public pressure is building. pic.twitter.com/oFWs8fniBt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2025

Служители на Кремъл, пропагандисти и говорители използваха тези протести, за да развият съществуващите руски наративи, целящи да представят украинското правителство като корумпирано и нелегитимно, за да обезкуражат продължаващата подкрепа на Запада за Украйна. Така например на 23 юли говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че украинските власти са откраднали значителна сума пари от Съединените щати и Европейския съюз. Депутати от руската Държавна дума и прокремълски говорители говориха пред руските държавни медии за протестите в Украйна, като най-общо заявиха, че украинците, които протестират срещу закона, протестират срещу продължаването на войната, срещу правителството като цяло и срещу Зеленски. И още - че украинското правителство е "корумпирано" и че законът има за цел да защити украински служители, които са присвоявали западни средства, предназначени за военна помощ.

Някои от тези руски фигури твърдяха, че Западът трябва да "замени" Зеленски - повтаряйки дългогодишните наративи на Кремъл, подкопаващи автономията и авторитета на Украйна и призоваващи за смяна на "режима".

Основната тема на руските наративи за протестите - твърдението, че украински служители присвояват западна военна помощ - не отразява реалността. А тя е, че много малка част от средствата, които Западът е отпуснал на Киев, са достъпни за Украйна по начин, по който страната сама да решава как да ги харчи, акцентират върху това експертите от ISW. Огромното мнозинство от средствата, отпуснати от САЩ на Украйна, се изразходват в Съединените щати, а не в Украйна. Голяма част от американската и европейската военна помощ финансира дейности, свързани с войната, включително обучение на украинските сили и разузнавателна подкрепа за НАТО и Киев.

Все пак председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поиска обяснение от Киев. "Фон дер Лайен изрази сериозната си загриженост относно последиците от тези изменения и поиска от украинското правителство разяснения", каза говорител на ЕК, цитиран от AFP. Преди това и еврокомисарят по разширяването Марта Кос сподели притесненията си.

🇪🇺 Ursula von der Leyen demanded that Ukraine explain the controversial anti-corruption law



This was reported by AFP, quoting the European Commission spokesperson:



🔗"Von der Leyen expressed her serious concern about the consequences of these amendments and asked the Ukrainian… pic.twitter.com/YZ2qh4kBaq — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Повишение на военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 23 юли е имало 172 бойни сблъсъка, което е с 5 повече спрямо предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 123 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 10 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 21 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5756 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 70 снаряда нагоре. Руската армия е използвала 3712 FPV дрона "камикадзе", което е с около 130 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 61 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 15 спрени атаки на руснаците. На второ място по интензивност на боевете всъщност е Лиманското направление с 28 атаки на силите на Путин. В Курска област на Русия и Сумска област на Украйна, които граничат една с друга, украинците са отблъснали 12 руски пехотни атаки. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощието, твърди украинският генщаб.

Боевете за селището Кондратовка на северния фланг на град Суми (в североизточната Сумска област) продължават - руснаците са засечени с геолокализирани кадри в централната част на селището. Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" в посока към Суми руснаците превзели Варачино - пак на северния фланг, източно от Кондратовка - това обаче не е потвърдено с геолокализирани кадри. "Ожесточени сражения се водят в района на Кондратовка и в Юнаковка. За да удържи позициите в Юнаковка, противникът непрекъснато прехвърля резерви. Също така през изминалото денонощие врагът е предприел две неуспешни контраатаки в района на Андреевка", твърди още каналът.

В най-западната част на Запорожка област руските сили също бележат напредък. Те са напреднали в централната част на Плавно - западно от град Орехов и северозападно от Камянско. Според "Два майора" на Запорожкия фронт се водят "позиционни сражения" в районите на Щербако и Степово - по на изток от Камянско. "Части на руските въоръжени сили са подобрили позициите си в района на Плавно, а също така водят активни бойни действия по посока на Степногорск", допълва каналът.

Украински канали твърдят, че югоизточно от Орехов - към Мала Токмачка - е имало неуспешно руско механизирано нападение: 1 танк, 1 бойна машина на пехотата, 8 бъгита, 10 мотоциклета; 38 - 200; Никой не се върна", гласи точното съобщение от украинския лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер+".

Потвърден напредък руснаците имат още само на север от Боривска Андреевка - става въпрос за направлението към Борова (Харковска област), на десния бряг на река Оскол. Боривска Андреевка е на североизток от Борова (на юг от Купянск).

Според основните руски блогъри силите на Путин "напредват северно от Яблуновка, близо до Олександро-Калиново и Полтавка" - т.е. на югозапад от Константиновка и на северозапад от Торецк. Твърди се, че те пробили при Щербиновка и Белая гора край град Торецк, но няма потвърждение с геолокализация.

В посока Покровск се водят "ожесточени сражения" в района на Удачно - т.е. югозападно от основния град в направлението, пише "Два майора". При Зверево и Новоукраинка ситуацията е същата. "На десния фланг врагът допуска настъплението на руските въоръжени сили, които са напреднали западно от Фьодоровка - край Маяк", твърди каналът.

Украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов обръща внимание на Лиманското направление и посочва, че там ситуацията "се влошава". "Противникът е проникнал в Торско и е заел отбрана в обкръжението - тези действия допринасят за дестабилизирането на нашата отбрана и за напредването на противника в това направление", пише той за района, който е на източния фланг на град Лиман. "Също така се наблюдава настъпление на югоизток, като по този начин врагът се опитва да осъществи план за "очертаване" на котловината по фланговете на Торско. Има случаи на стрелба на руснаци по местни жители, които се движат в района на селището", припомня той убийството на човек, който просто си кара колело - чувствителните кадри бяха разпространени през последните дни в социалните мрежи.

През нощта на 23 срещу 24 юли Украйна и Русия продължиха войната на дронове - припомнете си:

Освен по Одеса, руска атака имаше и срещу Черкаси - там са ранени най-малко 10 души, включително дете, съобщиха местните власти. В Харковска област пък са загинали трима души.

"Вчера, на срещата в Истанбул, предложението за незабавно и пълно прекратяване на огъня беше отново отправено към руската страна. В отговор руските безпилотни самолети нанесоха удари по жилищни сгради и пазара "Привоз" в Одеса, жилищни блокове в Черкаси, енергийна инфраструктура в Харковска област, университетска спортна зала в Запорожие. Ударите бяха нанесени и по Донецка, Сумска и Николаевска област", заяви президентът Володимир Зеленски.

"Общо 103 са били атакуваните безпилотни самолети, предимно "Шахед", и четири ракети. Всяка нощ Русия избира градове и общини, по които да нанася ударите си. Трагично е, че в Харковска област са загинали трима души. Изказвам съболезнования на всички техни семейства и близки. Повече от десет души бяха ранени, включително деветгодишно дете в Черкаси.

Русия продължава да упражнява терор и да възпрепятства дипломацията, поради което заслужава пълномащабни ответни санкции, както и нашите удари по тяхната логистика, военните им бази и военните им производствени съоръжения. Ще положим всички усилия, за да гарантираме, че дипломацията работи. Но Русия е тази, която трябва да прекрати тази война - войната, която сама започна", завърши Зеленски.