Русия унищожава младите жени. 22 години затвор за активистка (ВИДЕО)

22 години в колония ще прекара руската активистка Надин Гейслер заради цял "букет" от измислени обвинения, част от които са: държавна измяна, съдействие на тероризма, заплаха за безопасността на Русия. Доброволката от Белгородска област и активистка от "Армия красоток" е помагала на бежанци от Украйна, членовете на техните семейства и животни да се евакуират в Русия и Европа, съобщи Новая газета.

От прокуратурата са поискали 27 години затвор за Гейслер, чиято истинска фамилия е Росинская. Тя е обвинена за това, че в пост на забранена в Русия социална мрежа уж е публикувала съобщение, в което е призовала да помощ за украинските въоръжени сили.

Още: Руските шпиони претърпяха провал в още една страна от Южна Америка

В материалите по делото се твърди, че жената сте е стремила да получи украинско гражданство, а Службата по сигурност на Украйна ѝ обещала обмяна "като военнопленник" в случай, че бъде задържана.

This is insane! In Russia, a woman has been sentenced to 22 years in prison for helping Ukrainians.



Photographer and volunteer Nadine Geisler (real name — Nadezhda Rossinskaya) was sentenced to 22 years in prison.



The case is blatantly fabricated: officially — for “treason,”… pic.twitter.com/HnAS15ZQJp