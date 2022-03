Русия вече е най-санкционираната държава в целия свят

През последните две седмици бяха обявени 5356 икономически санкции на руски фирми, учреждения и физически лица.

Директорът на Castellum.AI Спенсър Вуксич направи следното сравнение:

"Санкциите, които бяха постепенно налагани на Иран, се натрупаха за 10 години. Същият брой санкции бяха наложени на Русия за 10 дни", предаде британската радиотелевизионна компания Скай Нюз. Девет десети от новите санкции са срещу конкретни лица като политици и олигарси. Преди инвацията санкциите срещу руски физически лица бяха по-малко от две трети от общия брой.

Countries targeting Russia with sanctions by the numbers ⬇️



🇨🇭 Switzerland: 568



🇪🇺 EU: 518



🇨🇦 Canada: 454



🇦🇺 Australia: 413



🇺🇸 USA: 243



🇬🇧 UK: 35



🇯🇵 Japan: 35 https://t.co/4NxvjfWn85