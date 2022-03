Русия отива към фалит, Украйна се похвали с убит руски генерал, Зеленски обяви: Не се крия (ВИДЕО)

Според Morgan Stanley&Co шансовете на Русия да извърши плащания по външния си дълг намаляват, тъй като цените на облигациите падат, страната навлиза в рецесия и ограниченията за изплащане се увеличават след инвазията в Украйна. Дефолт - състоянието, в което изпада Русия, в областта на финансите означава неизпълнение на договор за заем, т.е. неплащане своевременно на лихви и/или главницата по дългови задължения.

"Виждаме подразбиране като най-вероятния сценарий. В случай на неизпълнение е малко вероятно ситуацията да е нормална - сравнението с Венецуела ще бъде най-точно", пише Уейвър.

Неизпълнението може да настъпи още на 15 април, когато изтича 30-дневният гратисен период за плащания, дължими от руското правителство по доларови облигации през 2023 и 2043 г.

Котировките на държавния дълг на Русия рядко попадат в едноцифрени числа. Ливан и Венецуела са единствените скорошни примери за толкова ниско намаляване на дълга на страната. Южноамериканска държава и държавната петролна компания Petroleos de Venezuela S.A. просрочиха плащането на 60 милиарда долара преди четири години.

Русия е сходна с Венецуела по това, че също има значителни петролни активи, от които може да печели само след като санкциите бъдат премахнати, каза Уейвър.

Morgan Stanley също се съмнява дали на американските банки ще бъде разрешено да приемат плащания с купони от руското министерство на финансите, дори ако такива плащания бъдат извършени.

Плащанията по руски суверенни облигации към нерезиденти ще зависят от санкциите, наложени от Запада, съобщи руското финансово министерство. Това породи опасения от технически фалит на еврооблигации на стойност десетки милиарди долари.

БГНЕС припомня, че руският президент Владимир Путин подписа указ, с който упълномощава Русия да плаща в рубли всички дългове към САЩ, страни от ЕС и други страни, наложили санкции срещу Руската федерация. А международната рейтингова агенция S&P Global Ratings (S&P) понижи дългосрочния кредитен рейтинг на Москва до "CCC-" от "BBB-", и постави страната в списъка на страни с допълнителни очаквания за понижение. Това се казва в съобщение на агенцията.

И през тази нощ военните действия не стихнаха, а ужасяващите кадри продължават да заливат социалните мрежи.

Украинските въоръжени сили и телевизия Nexta съобщиха, че украинците са успели да убият руски генерал. Става въпрос за генерал-майор Виталий Герасимов. За него се казва, че е ветеран от Втората война в Чечня, от войната в Сирия и е участвал в анексирането на Крим. Той е бил убит в сражение близо до Харков, твърдят украинците.

